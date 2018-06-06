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Выборг получит 2 млрд рублей на строительство культурно-туристического центра
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Выборг получит 2 млрд рублей на строительство культурно-туристического центра 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как стало известно ivbg.ru от источников в правительстве области, на возрождение исторического квартала в городе Выборге Ленинградской области, называемого кварталом Сета Солберга, будут выделены средства нового банка развития БРИКС.
Сумма ожидаемого финансирования — 2 миллиарда рублей.
На выделяемые средства в Выборге планируется создание центра культурно-туристического развития, бенефициаром которого станет государственный театр Ленинградской области «Святая крепость».
В Центре планируется размещение театра на 600 посадочных мест, выставочного пространства, предприятий общепита.
Напомним, ранее был опубликован окончательный проект преображения полуразрушенного квартала Сета Солберга в Выборге. Согласно визуализации и документам, которые были опубликованы 30 мая вместе с подведением итогов конкурса, квартал преобразится, станет зелёным и пешеходным.
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