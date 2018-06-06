Выборг получит 2 млрд рублей на строительство культурно-туристического центра

Как стало известно ivbg.ru от источников в правительстве области, на возрождение исторического квартала в городе Выборге Ленинградской области, называемого кварталом Сета Солберга, будут выделены средства нового банка развития БРИКС.

Сумма ожидаемого финансирования — 2 миллиарда рублей.

На выделяемые средства в Выборге планируется создание центра культурно-туристического развития, бенефициаром которого станет государственный театр Ленинградской области «Святая крепость».

В Центре планируется размещение театра на 600 посадочных мест, выставочного пространства, предприятий общепита.

Напомним, ранее был опубликован окончательный проект преображения полуразрушенного квартала Сета Солберга в Выборге. Согласно визуализации и документам, которые были опубликованы 30 мая вместе с подведением итогов конкурса, квартал преобразится, станет зелёным и пешеходным.