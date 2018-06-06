Экс-солистка группы «Ленинград» А. Вокс будет выступать в Большом Московском цирке

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс будет выступать в спектакле «Эпицентр мира» в Большом Московском цирке, следует из документов на сайте госзакупок.

Стоимость закупки у единственного поставщика на «исполнение музыкальных произведений в цирковой программе» составила 1 млн 220 тыс. 780 руб.

«Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле «Эпицентр мира», — говорится в сообщении.

Согласно условиям договора, артистка примет участие в 58 спектаклях (включая репетиции). Договор действует до 31 августа 2018 г.

А. Вокс была солисткой группы «Ленинград» с 2012 по 2016 гг.