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Экс-вокалистку «Ленинграда» Алису Вокс взяли на работу в цирк
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Экс-вокалистку «Ленинграда» Алису Вокс взяли на работу в цирк 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заключила контракт с Большим Московским цирком на Проспекте Вернадского на участие в спектакле «Эпицентр мира», следует из материалов, размещенных на официальном портале госзакупок.
В документах, размещенных на сайте указано, что стоимость закупки у единственного поставщика на «исполнение музыкальных произведений в цирковой программе» составила 1 млн 220 тысяч 780 рублей
"Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле «Эпицентр мира», — говорится в описании условий закупки.
В соответствии с условиями договора, Вокс должна будет принять участие в 58 спектаклях.
Вокс стала вокалисткой «Ленинграда» в 2012 году. Она покинула группу в 2016 году.
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