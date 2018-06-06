Экс-вокалистку «Ленинграда» Алису Вокс взяли на работу в цирк

Экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заключила контракт с Большим Московским цирком на Проспекте Вернадского на участие в спектакле «Эпицентр мира», следует из материалов, размещенных на официальном портале госзакупок.

В документах, размещенных на сайте указано, что стоимость закупки у единственного поставщика на «исполнение музыкальных произведений в цирковой программе» составила 1 млн 220 тысяч 780 рублей

"Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле «Эпицентр мира», — говорится в описании условий закупки.

В соответствии с условиями договора, Вокс должна будет принять участие в 58 спектаклях.

Вокс стала вокалисткой «Ленинграда» в 2012 году. Она покинула группу в 2016 году.