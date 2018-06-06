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Экс-солистка «Ленинграда» будет выступать в цирке
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Экс-солистка «Ленинграда» будет выступать в цирке 

Москва24 53 минуты назад
Фото: Москва24
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс будет выступать в Большом Московском цирке. Она примет участие в спектакле «Эпицентр мира».
Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, «исполнение музыкальных произведений в цирковой программе» оценили более чем в 1,2 миллиона рублей. В документах уточняется, что речь идет об исполнении «сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле „Эпицентр мира“.
По условиям договора, до 31 августа Алиса Вокс выступит в 58 спектаклях, включая репетиции.
Вокс была солисткой знаменитой группы „Ленинград“ в период с 2012 по 2016 год.
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