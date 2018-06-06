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Экс-вокалистку «Ленинграда» Алису Вокс взяли в цирк
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Экс-вокалистку «Ленинграда» Алису Вокс взяли в цирк 

News.ru 29 минут назад
Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заключила контракт с Большим Московским цирком, который располагается на Проспекте Вернадского. Она будет участвовать в спектакле «Эпицентр мира».
Стоимость исполнения музыкальный произведений в цирковой программе составляет 1 млн 220 тысяч 780 рублей, сообщает сайт госзакупок.
«Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий», — говорится в объявлении.
Отмечается, что Вокс должна поучаствовать в 58 спектаклях.
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