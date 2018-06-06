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Балет «Портрет Дориана Грея» покажут на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии
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Балет «Портрет Дориана Грея» покажут на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. Премьера балета «Портрет Дориана Грея» пройдет 14 и 17 июня на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии, сообщили в среду в пресс-службе филиала.
"14 и 17 июня на сцене Национального государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания, филиала Мариинского театра, состоится премьера балета «Портрет Дориана Грея» на музыку Альфреда Шнитке, Мурата Кабардокова и Абеля Коженевского. Инициатор спектакля — народная артистка России Лариса Гергиева", — говорится в сообщении.
Хрестоматийная история борьбы за вечную молодость и наслаждение будет представлена в постановке выпускника ГИТИСа, молодого хореографа Валерия Суанова. Художник— постановщик — Варвара Евчук из Санкт-Петербурга.
Партию Дориана Грея исполняет Аслан Хугаев. В спектакле наряду с солистами балетной труппы Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии принимают участие студенты Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева.
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