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«Сказку о Василисе Прекрасной» покажут на Михалковской
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«Сказку о Василисе Прекрасной» покажут на Михалковской 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
В четверг, 7 июня, в центре «Радость», который расположен на Михалковской улице, покажут «Сказку о Василисе Прекрасной». Об этом рассказали в администрации центра. — В нашем театре «На Михалковской» дети вместе с актерами совершат увлекательное путешествие в Тридевятое царство, где злой Кощей Бессмертный похитил Василису Прекрасную, задумав на ней жениться, — сообщила руководитель продюсерского центра «Радость» Елена Каракашева. За час до начала постановки стартует интерактивная программа с мастер-классами и караоке. Начало спектакля — в 17.30. Адрес: Михалковская улица, 22. Цена билета — 300 рублей. Телефон для справок: 8 (495) 708-93-42. (мю)
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