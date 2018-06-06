Проект «Театральный маршрут» завершается программой, посвященной Александру Вертинскому

Проект «Театральный маршрут» Самарского металлургического завода, Фонда Арконик и Фонда «Устойчивое развитие» (Москва) с 2015 года вывез на лучшие спектакли и концерты более двух тысяч жителей района «Металлург». Это ветераны металлургического завода, педагоги муниципальных школ, подростки трудной судьбы, сотрудники и подопечные партнерских социальных организаций. Они посмотрели премьеры «СамАрта», Самарского театра драмы им. М. Горького, Самарского академического театра оперы и балета, Театра-студии «Грань», театра «Актерский дом», праздничные концерты в Самарской филармонии.

В программе проекта, помимо спектаклей, открытые творческие встречи с ведущими артистами Самары в ДК «Металлург», детской музыкальной школе им. Г. Беляева, Центре детского творчества «Металлург», ДК «Победа». Каждый год такие встречи посещают более тысячи зрителей.

В текущем сезоне главным событием проекта стал общедоступный концерт в Самарском музыкальном училище солистов Российского национального оркестра Владислава Лаврика Максима Рубцова . Выдающиеся музыканты дали бесплатный мастер-класс для талантливых детей Самары в школе им. Г. В. Беляева.

В этом сезоне впервые в программу проекта включены популярные лекции, краеведческие автобусные экскурсии, посещение выставки и мастер-класса в Самарском художественном музее, выезды в муниципальные театры.