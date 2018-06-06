«Женовач приведет в МХТ своих людей, и артистов его студии надо пристраивать»

Еще до назначения новым худруком МХТ Сергея Женовача многие говорили о предстоящих переменах. И вот теперь они действительно начались.

Из МХТ начали уходить сотрудники. Первой хлопнула дверью заведующая труппой Ольга Хенкина , которая долгие годы была правой рукой Олега Табакова . Сама она комментарии по этому поводу не дает, но коллеги по театру рассказывают, что новый худрук попросил ее уйти по собственному желанию. Это случилось после того, как Хенкина заступилась за спектакль «Слава», который Женовач решил не брать в репертуар театра. Следом за ней о своем решении уйти из МХТ объявил актер и режиссер Александр Молочников . Его спектакли («Светлый путь», «Бунтари», «1914») были популярны среди зрителей. В конце сезона он хотел выпустить на сцене МХТ чеховскую «Чайку», репетировал. Но…

— Сергей Васильевич Женовач не был на наших репетициях, не видел ни одного этапа этой работы. Тем не менее в нашей с ним беседе высказался, что «Чайки» в МХТ не будет. Впрочем, как и моих дальнейших режиссерских работ. Мне пришлось уволиться, — признался «Собеседнику» Александр. — Комментировать закулисные интриги МХТ не буду, пусть дальше разбираются. Я занят другими проектами. Планирую выпустить «Чайку» осенью, но на другой театральной площадке.

— Тенденция печальная, — поделилась с нашей газетой одна из сотрудниц МХТ. — Конечно, Женовач приведет своих людей, и артистов, которых он учил и которые работают в его театральной студии, надо пристраивать. Жаль, что все это трагически скажется на работе театра.

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