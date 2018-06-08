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«Вид плохой девочки»: макияж Глафиры Тархановой привлек внимание прохожих
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«Вид плохой девочки»: макияж Глафиры Тархановой привлек внимание прохожих 

Eva.ru 27 минут назад
Фото: Eva.ru
Известная российская актриса Глафира Тарханова удивила россиян своим броским готическим образом. С ярко накрашенными глазами и необыкновенной прической артистка спустилась в метро, где пораженные горожане буквально оборачивались ей вслед, удивляясь столь смелому образу.
Миловидная отечественная актриса театра и кино Глафира Тарханова редко использует все возможности косметики, предпочитая свою естественную внешность. Однако для сцены звезда способна радикально измениться не без помощи яркого макияжа — и даже недавно показывала поклонникам свои попытки создать необходимый образ для роли злой колдуньи. А на днях артистка и вовсе в гриме спустилась в метро, чем произвела неизгладимое впечатление на всех прохожих, ведь мало кто среди белого дня ожидал увидеть столь броский и вызывающий готический макияж. «Сегодня — так! В метро прохожие оборачивались», — сообщила Глафира, показывая поклонникам, в каком именно виде она сегодня проехалась в подземке.
Обведенные черной подводкой глаза, прическа под стать дредам, бледное лицо — одной своей фотографией Тарханова произвела фурор и среди своих почитателей, которые давненько не видели столько грима на лице своего кумира. Похожий мейк распространен среди непокорных подростков, которые бросают вызов обществу за счет своей внешности, а также ночных бабочек, образ которых неразрывно ассоциируется с вызывающим макияжем. Впрочем, подписчики весьма благосклонно отнеслись к неожиданному преображению Глафиры и отметили, что изредка, в качестве исключения, вполне допустимо и в таком виде прогуляться по улицам города.
«Ох ты ж… Неожиданно» «Вау! Глафира! Просто подросток в период становления» «Не признала. Такое перевоплощение!» «Круто! Вид плохой девочки вам очень идёт! А оборачивались скорее всего мужчины!» «Очень необычно для вас, и очень красиво» «Глафирочка, неужели это вы? Сразу и не узнать» «Прическа очень идет! Глаза вамп сильно обведены толсто, необычно» «Не перестаю удивляться Вам, какая же Вы разная»
Ну а совсем недавно Глафира была на гастролях в Республике Беларусь, где поселилась в просторном номере, который поразил россиян своими размерами.
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