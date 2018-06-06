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«Летние балетные сезоны» начнутся в Москве 1 июля
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«Летние балетные сезоны» начнутся в Москве 1 июля 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
«Летние балетные сезоны» будут проходить в Москве с 1 июля до 28 августа, сообщает «Утро.ру».
На сцене Российского академического молодёжного театра покажут спектакли в постановке знаменитых хореографов. Первым по традиции станет «Лебединое озеро» в исполнении Национального классического балета.
Среди других участников — Театр балета «Арт-Да» и Театр классического балета Смирнова-Голованова («Смирнов Балет»).
За 17 лет на спектаклях «Летних балетных сезонов» побывали более 700 тыс. человек.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.
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