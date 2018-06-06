Платоновский фестиваль в Воронеже открылся всероссийской премьерой

ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости . Восьмой международный Платоновский фестиваль искусств, в котором участвуют представители 13 стран, открылся в Воронеже всероссийской премьерой спектакля немецкой театральной компании Rimini Protokoll, сообщает облправительство.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа «Чевенгур», повестей «Котлован», «Ювенильное море», «Епифанские шлюзы». Восьмой фестиваль пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня.

"Восьмой международный Платоновский фестиваль искусств открыл совместный проект европейской компании Rimini Protokoll (Германия-Швейцария) и Платоновского фестиваля искусств «100% Воронеж» — документальный спектакль, основанный на статистических данных, в котором участвуют не актеры, а реальные жители города", — говорится в сообщении.

Сто человек на сцене представили статистическую выборку населения миллионного города. Участники отбирались по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям по формуле: один человек на сцене олицетворяет 1% населения.

Впервые 100 горожан вышли на театральную сцену в проекте «100% Берлин» в 2008 году. Затем идея «100% города» была реализована по всему миру, в том числе, в Лондоне, Вене, Кёльне, Копенгагене, Амстердаме, Париже, Марселе, Токио, Филадельфии, Монреале и Мельбурне.

"Спектакль «100% Воронеж» стал премьерой этого уникального проекта в России. Со сцены горожане рассказали о себе и своем образе жизни, высказали мнение по ряду актуальных вопросов. Спектакль сопровождался онлайн-видеопроекцией и живым выступлением воронежской группы The Sheepray", — информируют областные власти.

На церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Гусев отметил, что Платоновский фестиваль практически стал лицом Воронежской области.

"Фестиваль любим гостями и жителями Воронежа, это подтверждают и цифры: в 2017 году мероприятия Платоновского фестиваля посетили более 85 тысяч человек, а за все время, что существует фестиваль, по самым скромным подсчетам более полумиллиона", — сказал врио губернатора.

Программа фестиваля состоит из четырех направлений: «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература», в ней примут участие деятели искусства из 13 стран: Австрии, Германии, Греции, Израиля, Норвегии, России, США, Франции, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, Италии, Ирландии.

По информации сайта мероприятия, зрителей ждет ряд всероссийских премьер. В частности, французский хореограф Анжелен Прельжокаж покажет спектакль «Фреска. Картина на стене», а Драматический театр имени Стефана Кирова из Болгарии — камерный моноспектакль по рассказам Платонова «Семён» и «Осьмушка». Легендарный немецкий «Берлинер ансамбль», чья история тесно связана с драматургом и реформатором театра Бертольдом Брехтом , покажет спектакль по пьесе Брехта «Кавказский меловой круг» в постановке Михаэля Тальхаймера . Премьерой для российского зрителя также станет спектакль без слов «Встречные ветры» итальянского театра кукол из Сардинии Is Mascareddas. В рамках проекта «Музыка мира», на котором выступают молодые исполнители из разных стран, впервые российскому зрителю будут представлены певица Морган Джи (Реюньон/Франция) и фолк-дуэт Saint Sister из Ирландии. Также на Платоновском фестивале пройдет первый российский концерт американской группы Tall Heights.

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