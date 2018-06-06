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СМИ рассказали о культурной программе ЧМ-2018 в Волгограде
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СМИ рассказали о культурной программе ЧМ-2018 в Волгограде 

RT на русском 1 час назад
Фото: v1.ru
Стали известны подробности о культурной программе чемпионата мира по футболу 2018 года, запланированной в Волгограде. Об этом сообщает kp.ru.
Специальные мероприятия подготовлены театрами, музеями, выставочными залами, фан-зонами. Они начнутся 14 июня.
В частности, у стадиона «Волгоград Арена» будут работать две интерактивные площадки. Как рассказали в областном комитете культуры, состоятся выступления духового оркестра и других артистов.
Накануне и в дни игр (17, 18, 22, 24, 25, 27 и 28 июня) на Мамаевом кургане состоится патриотическая акция «Свет Великой Победы» — мультимедийная видеоинсталляция.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что на улицах Кемерова организуют трансляцию матчей ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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