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Центр культурного обмена ЧМ-2018 откроется в Волгограде Днем Англии 15 июня
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Центр культурного обмена ЧМ-2018 откроется в Волгограде Днем Англии 15 июня 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ria34.ru
ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Центр международного культурного обмена болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу 15 июня Днем Англии. Через три дня, 18 июня, в Волгограде состоится первая игра из четырех матчей ЧМ в этом городе — на поле выйдут сборные Англии и Туниса.
"Презентация Центра международного культурного обмена в дни ЧМ состоится 15 июня 2018 года — программу центра откроет День Англии", — сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Волгоградской области.
В областном комитете культуры уточнили, что программу Дня Англии откроет турнир по дартсу — традиционной игре в английских пабах.
Центр разместится в самом центре Волгограда в здании креативного пространства «ЛОФТ 1890». Здесь в дни чемпионата мира болельщики, гости и жители Волгограда смогут в неформальной обстановке пообщаться с представителями стран, чьи команды примут участие в матчах, узнать новое о традициях и культуре этих государств. В рамках проекта пройдут кинофестиваль, фотовыставки, дегустации национальных блюд и напитков, состоятся музыкальные выступления представителей стран-участниц ЧМ-2018.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Во время групповой стадии чемпионата мира на «Волгоград-Арене» сыграют сборные Англии и Туниса (18 июня), Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).
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