В дни матчей чемпионата мира в Волгограде пройдут акции «Свет Великой Победы» 

Комитет культуры Волгоградской области представил программу мероприятий, которые пройдут во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.
Культурная программа, подготовленная театрами, музеями, выставочными залами и фан-зонами, начнутся 14 июня.
Возле стадиона «Волгоград Арена» будут работать две интерактивные площадки, а также пройдут выступления духового оркестра и других артистов.
Накануне и в дни матчей на Мамаевом кургане пройдет мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой Победы».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Волгограде будут сыграны четыре матча турнира.
Ранее известная пловчиха Лариса Ильченко, являющаяся послом чемпионата мира — 2018 от Волгограда, поделилась своими ожиданиями от предстоящего мундиаля.