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В дни матчей чемпионата мира в Волгограде пройдут акции «Свет Великой Победы»
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В дни матчей чемпионата мира в Волгограде пройдут акции «Свет Великой Победы» 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Комитет культуры Волгоградской области представил программу мероприятий, которые пройдут во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.
Культурная программа, подготовленная театрами, музеями, выставочными залами и фан-зонами, начнутся 14 июня.
Возле стадиона «Волгоград Арена» будут работать две интерактивные площадки, а также пройдут выступления духового оркестра и других артистов.
Накануне и в дни матчей на Мамаевом кургане пройдет мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой Победы».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Волгограде будут сыграны четыре матча турнира.
Ранее известная пловчиха Лариса Ильченко, являющаяся послом чемпионата мира — 2018 от Волгограда, поделилась своими ожиданиями от предстоящего мундиаля.
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