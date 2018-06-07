Тамбовские гастроли комсомольчан и «Чеханутые» под занавес

После длительного перерыва театр драмы Комсомольска-на-Амуре отправился на большие гастроли в Тамбов.

В течение трёх дней, с 8 по 10 июня, труппа комсомольского театра драмы будет выступать на сцене тамбовского театра драмы.

— Таких полноценных, больших гастролей у нас не было давно. Эти гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». После того, как наша труппа вернется, в Комсомольск приедут артисты из Тамбова, — рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра Виктория Мельникова

На гастроли выехали ведущие артисты комсомольского театра, администрация, всего 31 человек. Декорации были отправлены в Тамбов еще в мае. Дальневосточники покажут три спектакля для взрослых: «Без вины виноватые», «Последний пылкий влюблённый», «Тётки» и один детский — сказку «По щучьему велению».

— Сказать, что этим гастролям мы обрадовались, — не сказать ничего. Творческим людям необходим живой контакт и новые впечатления. Это обмен творческой энергией, новостями, идеями. А когда вся труппа, административный персонал и цеха могут погрузиться в жизнь другого города, региона, другого театра, территориально более близкого к Москве, культурной столице страны — Санкт-Петербургу, это конечно даст нам новый импульс, новые формы работы, — говорит завлит.

Нынешний сезон для театра особенный, ведь после реставрации он открылся похорошевшим и оснащенным уникальным оборудованием.

— Даже когда вы в своем доме сделаете ремонт, то появляются новые идеи и свежие силы, позитивный настрой. Так и в театре. На открытии театра было сказано, что «это лучшая театральная площадка на Дальнем Востоке по техническому оснащению», и мы с этим согласны. Теперь театр нравится зрителям и артистам. В репертуаре у нас с десяток спектаклей для взрослых, которые идут постоянно, и четыре сказки для детей. Приятно, что у нас стало больше зрителей и заявок от театров, которые хотели бы показать спектакли на нашей сцене, их даже приходится ставить в очередь, — рассказывает Виктория Мельникова.

После возвращения из тамбовских гастролей, театр по традиции закроет сезон премьерой на большой сцене. Режиссер из Санкт-Петербурга Сергей Лапиков ставит комедию «Чеханутые».

— По сюжету американская семья, увлеченная творчеством Чехова, называет своих детей именами героев пьес Антона Павловича и те проживают жизнь героев. Последняя премьера этого сезона состоится 6-7 июля. После артисты уйдут в отпуск.

В 20-х числах октября театр драмы Комсомольска-На-Амуре откроет 85-й юбилейный сезон.