Петербургские полицейские раскрыли аферу в торговле театральными билетами

Максим Уразаев уверен — бывшие перекупщики от дверей в театр перебрались в интернет.

Фальшивый сайт Театра комедии имени Акимова найти даже проще, чем официальный. В поиске фейковая ссылка опередила оригинал. Если директор театра сразу заподозрил подвох, то рядовой зритель разбираться не будет. Домен подделки от оригинала отличается всего лишь парой букв. К тому же на главной странице значится Театр Комедии имени Акимова. Логотип — его, кстати, сам режиссер-основатель рисовал — тоже имеется. Как и полагается, следом — афиша и продажа билетов. Лишь в самом низу мельчайшим шрифтом значится — сервис по продаже билетов.

— Зашел на него и искренне удивился — билеты там стоят в два раза дороже, — рассказал директор Санкт-Петербургского театра Комедии имени Н. П. Акимова Алексей Фрадин

Второй сайт создали перекупщики, уверены в администрации театра. Те самые, что раньше покупали билеты в кассах и продавали втридорога здесь же, на входе. Теперь они действуют в сети и обманывают еще больше, выдавая себя за администрацию театра

Еще одно отличие сайта-двойника — номер телефона. К театральной кассе он, разумеется, не имеет никакого отношения. Зато билет здесь не просто продадут — привезут, куда надо.

В зале театра без малого 600 мест. Даже если продать всего лишь 30 из них с наценкой 1500, это уже 45 тысяч рублей в день. В месяц получится — 1 350 000 рублей. И это только на одной площадке. Впрочем, сам театр при этом ничего не теряет — наоборот получает поздравления от коллег.

— То, что театры наши так востребованы, меня даже радует. И я поздравляю Фрадина с тем, что его театр достиг такой популярности, что на его билетах спекулируют. Это же говорит, о повышенном спросе на товар, — говорит генеральный директор театра «Балтийский дом» Сергей Шуб.

Искусство, конечно, бесценно, но в интернете дороже. На долгожданный концерт Анны Нетребко в Москве билеты у перекупщиков стоили до двухсот тысяч.

Поддельный сайт Третьяковской галереи торговал билетами — в очередь за билетами на Айвазовского. А когда галерея закрыла официальные продажи на Серова, увидеть шедевры можно было только переплатив сайтам-клонам тысячу процентов.

— Ну, а кого в чем обманули? Ведь для мошенничества должен быть человек, которого обманули. А это очень элегантное преступление, когда жертва сама все отдает и очень довольна, — рассуждает адвокат Юрий Новолодский

С точки зрения закона, в случае с клоном сайта Театра Комедии добиться правды будет непросто. Но наказать бизнесменов директор театра все же собирается. Он намерен через суд заблокировать доступ к поддельному ресурсу.