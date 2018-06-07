В Петербурге первые зрители увидели ледовый спектакль «Ромео и Джульетта»

Это настоящий драматический спектакль на льду: чемпионы по фигурному катанию не просто исполняют сложнейшие трюки, но и передают все эмоции своих героев. Например, Алексей Тихонов раскрыл блестящие актерские способности, самостоятельно озвучив роль отца Лоренцо.

Отдельного внимания стоят декорации — это целый итальянский городок с домами, башням и, конечно, балконом Джульетты. Всю эту красоту, общим весом 4 тонны, монтировали около недели. Ну и самое главное, то что покорило зрителей: голливудские спецэффекты, живые музыка и вокал, фехтование, акробатика, самые настоящие огонь и вода, ну и конечно обезоруживающий финал… Равнодушных в зале не осталось.