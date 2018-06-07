Двадцать московских парков подготовили праздничные мероприятия ко Дню России 

Жители столицы посетят познавательные лекции об истории страны и примут участие в интеллектуальных викторинах и мастер-классах.
Москвичи смогут отметить День России 12 июня в двадцати парках столицы, которые подготовили для горожан праздничные мероприятия.
— Праздничные мероприятия организуют в День России в 20 парках и четырех усадьбах столичного департамента культуры, — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что для горожан подготовили познавательные лекции об истории страны, интеллектуальные викторины и мастер-классы. Москвичи смогут освоить такие танцы, как гавайская хула или зумба, а также раскрасить деревянные фигурки достопримечательностей страны.
Кроме того, в центре столицы можно будет увидеть концерт-спектакля Back in the USSR! театра «Геликон-опера». Название этой программе дала написанная в далеком 1968 году песня Пола Маккартни. На время спектакля слушатели перенесутся в золотой век советской песни. В спектакле прозвучат песни Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого, Никиты Богословского, Матвея Блантера, Бориса Мокроусова, Тихона Хренникова, Юрия Милютина и Анатолия Лепина, а песня Пола Маккартни стала эпиграфом спектакля.
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