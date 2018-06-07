Двадцать московских парков подготовили праздничные мероприятия ко Дню России

Жители столицы посетят познавательные лекции об истории страны и примут участие в интеллектуальных викторинах и мастер-классах.

Москвичи смогут отметить День России 12 июня в двадцати парках столицы, которые подготовили для горожан праздничные мероприятия.

— Праздничные мероприятия организуют в День России в 20 парках и четырех усадьбах столичного департамента культуры, — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

Уточняется, что для горожан подготовили познавательные лекции об истории страны, интеллектуальные викторины и мастер-классы. Москвичи смогут освоить такие танцы, как гавайская хула или зумба, а также раскрасить деревянные фигурки достопримечательностей страны.

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