В Красноярске состоится концерт, посвященный 85-летию Д. Г. Миндиашвили

Завтра, 8 июня, в 15.00, в Большом концертном зале Красноярской краевой

филармонии (пр. Мира, 2Б) состоится торжественный вечер, посвященный 85-летнему

Поздравят с днем рождения выдающегося тренера по вольной борьбе, почетного

гражданина города Красноярска и Красноярского края представители власти края и города,

спортивная общественность региона, воспитанники «Академии борьбы», коллеги, друзья и родные Дмитрия Георгиевича.

На сцене БКЗ состоится концерт «На ковре жизни», на котором зрители увидят яркие

многонациональные хореографические и вокальные номера. Так, хор Красноярского

государственного театра оперы и балета исполнит грузинскую песню, а артисты балета

станцуют лезгинку. Также в этот вечер выступят ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко,

театр детского танца «Орленок», хор Красноярского колледжа искусств имени П. И.

Иванова-Радкевича и многие другие известные коллективы и артисты. На экране будут

представлены детские, юношеские и семейные исторические фотографии Дмитрия

Георгиевича.