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В Красноярске состоится концерт, посвященный 85-летию Д. Г. Миндиашвили
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В Красноярске состоится концерт, посвященный 85-летию Д. Г. Миндиашвили 

Советский спорт 1 час назад
Завтра, 8 июня, в 15.00, в Большом концертном зале Красноярской краевой
филармонии (пр. Мира, 2Б) состоится торжественный вечер, посвященный 85-летнему
юбилею Дмитрия Георгиевича Миндиашвили и 45-летию «Академии борьбы».
Поздравят с днем рождения выдающегося тренера по вольной борьбе, почетного
гражданина города Красноярска и Красноярского края представители власти края и города,
спортивная общественность региона, воспитанники «Академии борьбы», коллеги, друзья и  родные Дмитрия Георгиевича.
На сцене БКЗ состоится концерт «На ковре жизни», на котором зрители увидят яркие
многонациональные хореографические и вокальные номера. Так, хор Красноярского
государственного театра оперы и балета исполнит грузинскую песню, а артисты балета
станцуют лезгинку. Также в этот вечер выступят ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко,
театр детского танца «Орленок», хор Красноярского колледжа искусств имени П. И.
Иванова-Радкевича и многие другие известные коллективы и артисты. На экране будут
представлены детские, юношеские и семейные исторические фотографии Дмитрия
Георгиевича.
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