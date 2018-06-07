Тамбовские зрители увидят постановку театра Комсомольска-на-Амуре 

Труппа драматического театра Комсомольска-на-Амуре приедет на гастроли в Тамбов, сообщила пресс-служба облправительства.
На сцене Тамбовского драмтеатра с 8 по 10 июня зрители увидят такие спектакли, как «Без вины виноватые» по пьесе А. Островского, комедию «Последний пылкий влюбленный», поставленную по книге Саймона, «Тетки (семейка Краузе)», по пьесе современного российского комедиографа Александра Коровкина. Для маленьких зрителей хабаровчане привезут музыкальную сказку «По щучьему велению».
Кстати, в этом году драматический театр города Комсомольск-на-Амуре отмечает своё 85-летие. Сейчас в труппе театра служат 20 актеров, среди них заслуженные артисты России: Виктор Пушкин, Ирина Барская, Евгения Ярцева, Леонид Лелькин.