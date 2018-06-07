Платоновфест в Воронеже открылся документальным спектаклем с участием горожан

Профессиональных актёров на сцене не было. Восьмой Платоновский фестиваль искусств открылся уникальным спектаклем «100% Воронеж», в котором участвовали не актёры, а простые воронежцы. Документальный спектакль стал российской премьерой уникального проекта театральной компании Rimini Protokoll. Ранее аналогичные спектакли ставили только за рубежом. В церемонии открытия Платоновфеста принял участие глава региона Александр Гусев . Врио губернатора отметил, что фестиваль « практически стал лицом Воронежской области».

— Фестиваль любим гостями и жителями Воронежа, это подтверждают и цифры: в 2017 году мероприятия Платоновского фестиваля посетили более 85 тыс. человек, а за все время, что существует фестиваль, по самым скромным подсчетам более полумиллиона. В этом году среди участников фестиваля — гости из 13 стран и два особых гостя — лауреаты Платоновской премии, выдающиеся мастера российской сцены Алла Демидова Анатолий Васильев , — сказал Александр Гусев. После чего зрители посмотрели документальный спектакль «100% Воронеж». На сцене 100 человек представили статистическую выборку населения миллионного города. Участники отбирались по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям по формуле: один человек олицетворяет 1% населения. Со сцены горожане рассказали о себе и своём образе жизни.

Впервые 100 горожан вышли на театральную сцену в проекте «100% Берлин» в 2008 году. Затем идея «100% города» была реализована по всему миру, в том числе, в Лондоне, Вене, Кёльне, Копенгагене, Амстердаме, Париже, Марселе, Токио, Филадельфии, Монреале и Мельбурне. Спектакль «100% Воронеж» стал премьерой этого уникального проекта в России.