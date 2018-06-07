Финал «Филатов Феста» пройдет в театре «Содружество актеров Таганки»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости . Финал фестиваля молодой поэзии им. Леонида Филатова ("Филатов Фест") пройдет в театре «Содружество актеров Таганки».

В интернет-туре нынешнего, четвертого по счету фестиваля приняли участие более 2000 поэтов в возрасте до 35 лет из 281 города России. Также свои заявки прислали молодые поэты из Германии, Австрии, США, Чехии, Белоруссии, Украины, Латвии, Казахстана, Азербайджана и Армении.

Был сформирован лонг-лист из 100 поэтов, которые прошли очные туры «Филатов Феста» в Москве. По результатам полуфиналов 10 поэтов выступят в финале 7 июня, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В этом году мы подняли возрастной рубеж участников до 35 лет, и сразу кардинально поменялся уровень конкурса и характер присланных текстов, — сказал РИА Новости худрук «Филатов Феста» Влад Маленко. — У поколения 30-летних другой взгляд на жизнь, чем у двадцатилетних. Они уже знают что-то про жизнь, и в каждой строке чувствуется и уже какая-то мудрость, и еще сохраняется рвение и бесшабашность".

По словам худрука, география фестиваля в этом году просто поражает — более двух тысяч поэтов практически из всех регионов России. Все десять финалистов из разных городов.

Особенность «Филатов Феста» состоит в том, что его организаторы занимаются продвижением наиболее талантливых участников и обладателей премии. Многие из лауреатов фестиваля стали актерами Московского театра поэтов, основанного Маленко в 2014 году. Самые яркие уже третий год участвуют во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».

Резиденты «Филатов Феста» — постоянные участники книжного фестиваля «Красная площадь». Группа поэтов и художников под руководством Маленко стояла у истоков акции «Бессмертный полк» и в этом году в рамках шествия впервые прошел «поэтический взвод» — молодые современные поэты пронесли портреты поэтов-фронтовиков.

Каждый год по результатам фестиваля издается книга «Филатов Фест» со стихами поэтов-финалистов, и сейчас готовился очередной выпуск.