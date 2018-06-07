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Петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона выступит в Загребе
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Петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона выступит в Загребе 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Государственный академический театр балета им. Леонида Якобсона в рамках культурной программы Санкт-Петербурга в Загребе выступит с двумя спектаклями — «Жизель» и "Дон Кихот".
Выступления пройдут на сцене Хорватского национального театра 7 и 8 июня, сообщили в пресс-службе театра. Гастроли театра в столице Хорватии станут продолжением культурного диалога между Санкт-Петербургом и Загребом.
Театр балета им. Якобсона представит на сцене Хорватского национального театра два спектакля. Это премьера нынешнего сезона балет «Дон Кихот», поставленный хореографом и экс-премьером Лондонского Королевского балета Йоханом Кобборгом к 200–летию Мариуса Петипа. Этот спектакль, сценографию и костюмы к которому создал известный театральный художник Жером Каплан, получил высокую оценку в России. Театр надеется, что публика столицы Хорватии примет его с интересом. В Загребе состоится первый показ этой работы на гастролях.
Второй спектакль, который увидят в Загребе, — классическая версия балета «Жизель», возобновлением которой в театре им. Якобсона занималась народная артистка СССР Ирина Колпакова.
Июньские гастроли станут третьей встречей хорватской публики с танцовщиками знаменитой балетной труппы, которые дважды становились участниками гала-концертов в рамках дней Санкт-Петербурга в Загребе.
Выступления театра балета им. Якобсона — часть культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Загребе, которые приурочены к празднованию 50-летия установления породненных связей между городами.
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