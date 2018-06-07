Ещё
МВД возбудило дело по факту мошенничества в Большом драмтеатре Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

МВД возбудило дело по факту мошенничества в Большом драмтеатре Петербурга 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известно, что реконструкция театра, который находится на набережной реки Фонтанки, осуществлялась с 2011 по 2014 годы. На эти цели «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры выделила компании «БалтСтрой» в общей сложности свыше трех миллиардов рублей.
Однако позднее обнаружилось, что какие-то работы по реставрации зданий театра были выполнены ненадлежащим образом, а какие-то — не выполнены совсем. В апреле 2017 года прокуратура подтвердила, что были зафиксированы нарушения на сумму более 68 миллионов рублей. Известно, что театр так и не получил в том числе и компьютерную технику, а также поворотно-откидные лестницы. Впрочем, по словам Добрынина, данная сумма может быть не окончательной.
— Сумма ущерба пока неизвестна. Она оценивается театром от 60 миллионов рублей, но следствие проводит проектно-техническую экспертизу, чтобы понять, какая реальная сумма, — пояснил Добрынин.
Кроме того, адвокат добавил, что поначалу МВД не приняла во внимание нарушения «БалтСтроя», возбудив дело только в отношении другого подрядчика, занимавшегося реконструкцией театра, — компании ТДМ. Однако теперь правоохранители все же возбудили второе уголовное дело (уже в отношении и «БастСтроя»), чему, по словам адвокате, поспособствовала прокуратура.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что петербургские полицейские раскрыли аферу в торговле театральными билетами. Выяснилось, что в Северной столице билеты продаются по кратно завышенным ценам на сайтах, которые копируют официальные страницы театров.
Пятый канал: последние новости
Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» возвращается в Петербург Мошенники продают билеты в петербургские театры с помощью сайтов-двойников Петербургские полицейские раскрыли аферу в торговле театральными билетами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами10
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение