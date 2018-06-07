МВД возбудило дело по факту мошенничества в Большом драмтеатре Петербурга

Известно, что реконструкция театра, который находится на набережной реки Фонтанки, осуществлялась с 2011 по 2014 годы. На эти цели «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры выделила компании «БалтСтрой» в общей сложности свыше трех миллиардов рублей.

Однако позднее обнаружилось, что какие-то работы по реставрации зданий театра были выполнены ненадлежащим образом, а какие-то — не выполнены совсем. В апреле 2017 года прокуратура подтвердила, что были зафиксированы нарушения на сумму более 68 миллионов рублей. Известно, что театр так и не получил в том числе и компьютерную технику, а также поворотно-откидные лестницы. Впрочем, по словам Добрынина, данная сумма может быть не окончательной.

— Сумма ущерба пока неизвестна. Она оценивается театром от 60 миллионов рублей, но следствие проводит проектно-техническую экспертизу, чтобы понять, какая реальная сумма, — пояснил Добрынин.

Кроме того, адвокат добавил, что поначалу МВД не приняла во внимание нарушения «БалтСтроя», возбудив дело только в отношении другого подрядчика, занимавшегося реконструкцией театра, — компании ТДМ. Однако теперь правоохранители все же возбудили второе уголовное дело (уже в отношении и «БастСтроя»), чему, по словам адвокате, поспособствовала прокуратура.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что петербургские полицейские раскрыли аферу в торговле театральными билетами. Выяснилось, что в Северной столице билеты продаются по кратно завышенным ценам на сайтах, которые копируют официальные страницы театров.