Открытие театра «Вера» — большое событие в жизни города — Глеб Никитин

В День защиты детей в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции детский театр «Вера».

Здание стало почти вдвое просторнее: его площадь сейчас — около 3300 кв.м. Вдобавок к двум наземным этажам освоили цокольный. Теперь там располагаются мастерская по изготовлению декораций, склады реквизита и костюмов.

Театр реконструировали за счёт областного и муниципального бюджетов. После ремонта зрительный зал увеличили до 152 посадочных мест, расширили сцену, установили современное световое оборудование. Появились гримёрные на 36 человек с санузлами и душевыми, а также репетиционный зал. На втором этаже будет работать буфет для зрителей, детская студия. В здании будут вполне комфортно чувствовать себя маломобильные посетители.

— Теперь у нас совсем другие возможности. В театре установили серьёзное звуковое и световое оборудование, совершенно преобразилось пространство зрительного зала, — рассказывает художественный руководитель театра Вера Горшкова . — Уверена, что наши зрители по достоинству всё это оценят.

— Открытие театра — большое событие в жизни Нижнего Новгорода. Я рад, что у замечательного коллектива театра с богатыми традициями появились самые современные условия для воплощения творческих замыслов. Всё это было бы невозможным без таких людей, как Вера Александровна Горшкова, — говорит глава региона Глеб Никитин

Сам он планирует обязательно побывать в театре с детьми.

— Первый спектакль будет 3 июня, но уже сейчас на него в кассе не осталось ни одного билета. Это один из признаков, что театр востребован, — заметил глава города Владимир Панов.

Театр «Вера» после большой реконструкции вернулся в «родное» здание на Мещерском озере. Вокруг продолжает кипеть работа — рядом новый футбольный стадион, который скоро примет мировой праздник футбола.

По словам Глеба Никитина, он регулярно проверяет, как идут дела на Мещерском озере, в районе Стрелки, на Нижневолжской набережной:

— Конечно, эти зоны отдыха преображаются. Здорово, что новой точкой притяжения на этих общественных пространствах станет детский театр «Вера». Кстати, у труппы есть мысли, как можно благоустроить территорию вокруг театра. Мы готовы этими идеями воспользоваться.