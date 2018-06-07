Польша, Румыния, Словакия, Индия и Азербайджан примут участие в фестивале «Горцы» в Дагестане

Художественные коллективы из Индии, Словакии, Румынии, Польши и Азербайджана, а также из 12 регионов России подали заявки на участие в фестивале фольклора «Горцы», который пройдет в Дагестане.

Восьмой Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» в этом году будет посвящен 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова . Он пройдет с 16 по 23 июня в рамках федеральной целевой программы «Культура России» под эгидой ЮНЕССКО.

Торжественное открытие состоится 17 июня в Большом зале Русского драматического театра в Махачкале, сообщается на сайте правительства региона.