Польша, Румыния, Словакия, Индия и Азербайджан примут участие в фестивале «Горцы» в Дагестане 

Художественные коллективы из Индии, Словакии, Румынии, Польши и Азербайджана, а также из 12 регионов России подали заявки на участие в фестивале фольклора «Горцы», который пройдет в Дагестане.
Восьмой Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» в этом году будет посвящен 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Он пройдет с 16 по 23 июня в рамках федеральной целевой программы «Культура России» под эгидой ЮНЕССКО.
Торжественное открытие состоится 17 июня в Большом зале Русского драматического театра в Махачкале, сообщается на сайте правительства региона.