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В Рязанском состоится прослушивание желающих попасть в труппу театра под руководством Чихачева
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В Рязанском состоится прослушивание желающих попасть в труппу театра под руководством Чихачева 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
Прослушивание для последующего набора в труппу Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева состоится в Рязанском районе в четверг, 21 июня. Об этом рассказал заведующий труппой театра Олег Портнягин.
— Соискатели должны исполнить арию из оперы, оперетты, городской или классический романс, а также продемонстрировать свои пластические данные, — уточнил Олег Портнягин.
Начало прослушивания в 15.30. Подробности можно узнать по телефону 8 (926) 426-91-03. Адрес: 1-я Новокузьминская, дом 22, корпус 2. (мю)
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