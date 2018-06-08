В Рязанском состоится прослушивание желающих попасть в труппу театра под руководством Чихачева

Прослушивание для последующего набора в труппу Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева состоится в Рязанском районе в четверг, 21 июня. Об этом рассказал заведующий труппой театра Олег Портнягин

— Соискатели должны исполнить арию из оперы, оперетты, городской или классический романс, а также продемонстрировать свои пластические данные, — уточнил Олег Портнягин.

Начало прослушивания в 15.30. Подробности можно узнать по телефону 8 (926) 426-91-03. Адрес: 1-я Новокузьминская, дом 22, корпус 2. (мю)