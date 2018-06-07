Ещё
Астрахан Дмитрий Хананович
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Астрахан Дмитрий Хананович 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 17 марта 1957 года
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Рыбы
Дмитрий появился на свет в еврейской многодетной семье. У родителей, историков по профессии, кроме него было еще четверо детей. Отец Ханан Маркович преподавал в железнодорожном институте, мама Сусанна Марковна работала в Национальной публичной библиотеке. В доме у Астраханов часто собирались представители питерской интеллигенции. Велись умные беседы, читались запрещенные книги.
Дмитрия с детства одинаково увлекали, как точные науки, так и гуманитарные. Он, как и все советские школьники, занимался спортом, в частности борьбой, а также некоторое время посещал музыкальную школу. Получив аттестат зрелости, Астрахан пробовал учиться в нескольких вузах. Но не электротехническую, ни кибернетическую специальности он так и смог освоить. Он чувствовал себя, как рыба в воде только на сцене или около нее. Это понимание пришло к студенту, когда он попал в постановку самодеятельного театра и сыграл первую роль. Далее был Ленинградский ЛГИТМиК, факультет режиссуры, который он окончил в 1982 году. Дмитрий Хананович не раз признавался, что чувствовал в стенах этого института так комфортно, что не понимал, за что ему платят стипендию. После распределения Астрахан мог остаться в родном городе и работать ассистентом режиссера, но выбрал статус главного режиссера Свердловского ТЮЗа, где прослужил до 1987 года с некоторым перерывом на службу в войсках морской авиации.
Он также ставил спектакли и в других городах — в Хабаровске, в Риге, в Москве и в Ленинграде. В частности, под чутким руководством Георгия Товстоногова поставил в БДТ «Женитьбу Бальзаминова». За десять с небольшим лет Астрахан умудрился поставить больше 40 спектаклей в разных городах.
В начале 90-х Дмитрию Астрахану почти одновременно доверили возглавить Театр комедии имени Акимова и набрать собственный актерский курс при ЛГИТМиКе. Все его студенты, среди которых были ныне известные артисты такие как Марк Горонок, Анна Банщикова и другие буквально с первого курса играли на профессиональной сцене и снимались в кино у своего мастера.
В этот же период Дмитрий Астрахан начинает снимать свои фильмы и сниматься в кино в качестве актера. На сегодняшний день в его послужном списке одинаковое количество (по тридцать) актерских и режиссерских работ. Многие из них выдающиеся.
Личная жизнь Дмитрия Астрахана
Первый студенческий брак режиссера просуществовал не долго, детей в нем не появилось.
В супружестве с актрисой Ольгой Беляевой родилось два сына. Первенец скончался в младенчестве от порока сердца. Через несколько лет появился второй сын Павел. Но пара все равно рассталась.
Дмитрий встретил другую женщину — балерину Мариинского театра Елену и женился на ней. Но вскоре снова произошла трагедия. Бывшая жена Астрахана Ольга, получив многочисленные ожоги, погибла. Произошло это из-за того, что злоумышленники подожгли входную дверь в ее с сыном квартиру. Мальчик чудом остался цел.
Сейчас Дмитрий Хананович проживает в Подмосковье с Еленой. Они воспитывают шестерых детей — пять совместных и Павла, мама которого погибла.
Фильмография
Режиссер
1991 — Изыди!
1993 — Ты у меня одна
1995 — Всё будет хорошо
1995 — Четвёртая планета
1996 — Из ада в ад  1998 — Зал ожидания
1998 — Контракт со смертью
1998 — Перекрёсток
2000 — Алхимики
2000 — Леди Казахстан
2001 — Жёлтый карлик
2001 — Подари мне лунный свет
2001 — Леди на день
2002 — Дьявол, который называет себя Богом
2003 — Тартарен из Тараскона
2004 — Тёмная ночь
2004 — Фабрика грез
2005 — Воскресенье в женской бане
2006 — Иго любви
2007 — Дело было в Гавриловке
2007 — Всё по-честному
2010 — На свете живут добрые и хорошие люди
2011 — Золотая страна
2011 — На круги своя
2012 — Ночной таверны огонёк
2012 — Деточки
2013 — Чиновник
2016 — Любовь без правил
Актер
1993 — Ты у меня одна
1995 — Всё будет хорошо!
1995 — Четвертая планета
1996 — Из ада в ад  2000 — Алхимики
2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой
2012 — У Бога свои планы
2013 — Шагал — Малевич
2013 — Студия 17  2013 — Роковое наследство
2013 — Невидимки
2014 — Бессонница
2014 — Инквизитор
2014 — Форт Росс: В поисках приключений
2014 — В Москве всегда солнечно
2015 — Однажды
2015 — Переводчик
2015 — Зелёная карета
2015 — Метеорит
2015 — Конец прекрасной эпохи
2015 — Паук
2016 — Вечный отпуск
2017 — Гражданский брак
2017 — Бедная девочка
2017 — Казнить нельзя помиловать
2017 — Отель Элеон. 2 сезон
2017 — Серебряный бор  2017 — Икра
2018 — О чём говорят мужчины. Продолжение
Телевидение
2011-2014 — телеведущий проекта «Я пою» на телеканале ОНТ (Беларусь)
2016 — руководитель «Школы актерского мастерства» на Дом-2
Teleprogramma.pro: последние новости
Гришаева Нонна Валентиновна Трухин Михаил Николаевич Толубеев Андрей Юрьевич
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Ляпы в советских кинохитах10
Неожиданные родственные связи звезд
Новости партнеров
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение