Астрахан Дмитрий Хананович 

Дата рождения: 17 марта 1957 года
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Рыбы
Дмитрий появился на свет в еврейской многодетной семье. У родителей, историков по профессии, кроме него было еще четверо детей. Отец Ханан Маркович преподавал в железнодорожном институте, мама Сусанна Марковна работала в Национальной публичной библиотеке. В доме у Астраханов часто собирались представители питерской интеллигенции. Велись умные беседы, читались запрещенные книги.
Дмитрия с детства одинаково увлекали, как точные науки, так и гуманитарные. Он, как и все советские школьники, занимался спортом, в частности борьбой, а также некоторое время посещал музыкальную школу. Получив аттестат зрелости, Астрахан пробовал учиться в нескольких вузах. Но не электротехническую, ни кибернетическую специальности он так и смог освоить. Он чувствовал себя, как рыба в воде только на сцене или около нее. Это понимание пришло к студенту, когда он попал в постановку самодеятельного театра и сыграл первую роль. Далее был Ленинградский ЛГИТМиК, факультет режиссуры, который он окончил в 1982 году. Дмитрий Хананович не раз признавался, что чувствовал в стенах этого института так комфортно, что не понимал, за что ему платят стипендию. После распределения Астрахан мог остаться в родном городе и работать ассистентом режиссера, но выбрал статус главного режиссера Свердловского ТЮЗа, где прослужил до 1987 года с некоторым перерывом на службу в войсках морской авиации.
Он также ставил спектакли и в других городах — в Хабаровске, в Риге, в Москве и в Ленинграде. В частности, под чутким руководством Георгия Товстоногова поставил в БДТ «Женитьбу Бальзаминова». За десять с небольшим лет Астрахан умудрился поставить больше 40 спектаклей в разных городах.
В начале 90-х Дмитрию Астрахану почти одновременно доверили возглавить Театр комедии имени Акимова и набрать собственный актерский курс при ЛГИТМиКе. Все его студенты, среди которых были ныне известные артисты такие как Марк Горонок, Анна Банщикова и другие буквально с первого курса играли на профессиональной сцене и снимались в кино у своего мастера.
В этот же период Дмитрий Астрахан начинает снимать свои фильмы и сниматься в кино в качестве актера. На сегодняшний день в его послужном списке одинаковое количество (по тридцать) актерских и режиссерских работ. Многие из них выдающиеся.
Личная жизнь Дмитрия Астрахана
Первый студенческий брак режиссера просуществовал не долго, детей в нем не появилось.
В супружестве с актрисой Ольгой Беляевой родилось два сына. Первенец скончался в младенчестве от порока сердца. Через несколько лет появился второй сын Павел. Но пара все равно рассталась.
Дмитрий встретил другую женщину — балерину Мариинского театра Елену и женился на ней. Но вскоре снова произошла трагедия. Бывшая жена Астрахана Ольга, получив многочисленные ожоги, погибла. Произошло это из-за того, что злоумышленники подожгли входную дверь в ее с сыном квартиру. Мальчик чудом остался цел.
Сейчас Дмитрий Хананович проживает в Подмосковье с Еленой. Они воспитывают шестерых детей — пять совместных и Павла, мама которого погибла.
Фильмография
Режиссер
1991 — Изыди!
1993 — Ты у меня одна
1995 — Всё будет хорошо
1995 — Четвёртая планета
1996 — Из ада в ад 1998 — Зал ожидания
1998 — Контракт со смертью
1998 — Перекрёсток
2000 — Алхимики
2000 — Леди Казахстан
2001 — Жёлтый карлик
2001 — Подари мне лунный свет
2001 — Леди на день
2002 — Дьявол, который называет себя Богом
2003 — Тартарен из Тараскона
2004 — Тёмная ночь
2004 — Фабрика грез
2005 — Воскресенье в женской бане
2006 — Иго любви
2007 — Дело было в Гавриловке
2007 — Всё по-честному
2010 — На свете живут добрые и хорошие люди
2011 — Золотая страна
2011 — На круги своя
2012 — Ночной таверны огонёк
2012 — Деточки
2013 — Чиновник
2016 — Любовь без правил
Актер
1993 — Ты у меня одна
1995 — Всё будет хорошо!
1995 — Четвертая планета
1996 — Из ада в ад 2000 — Алхимики
2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой
2012 — У Бога свои планы
2013 — Шагал — Малевич
2013 — Студия 17 2013 — Роковое наследство
2013 — Невидимки
2014 — Бессонница
2014 — Инквизитор
2014 — Форт Росс: В поисках приключений
2014 — В Москве всегда солнечно
2015 — Однажды
2015 — Переводчик
2015 — Зелёная карета
2015 — Метеорит
2015 — Конец прекрасной эпохи
2015 — Паук
2016 — Вечный отпуск
2017 — Гражданский брак
2017 — Бедная девочка
2017 — Казнить нельзя помиловать
2017 — Отель Элеон. 2 сезон
2017 — Серебряный бор 2017 — Икра
2018 — О чём говорят мужчины. Продолжение
Телевидение
2011-2014 — телеведущий проекта «Я пою» на телеканале ОНТ (Беларусь)
2016 — руководитель «Школы актерского мастерства» на Дом-2