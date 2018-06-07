Астрахан Дмитрий Хананович

Дата рождения: 17 марта 1957 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Рыбы

Дмитрий появился на свет в еврейской многодетной семье. У родителей, историков по профессии, кроме него было еще четверо детей. Отец Ханан Маркович преподавал в железнодорожном институте, мама Сусанна Марковна работала в Национальной публичной библиотеке. В доме у Астраханов часто собирались представители питерской интеллигенции. Велись умные беседы, читались запрещенные книги.

Дмитрия с детства одинаково увлекали, как точные науки, так и гуманитарные. Он, как и все советские школьники, занимался спортом, в частности борьбой, а также некоторое время посещал музыкальную школу. Получив аттестат зрелости, Астрахан пробовал учиться в нескольких вузах. Но не электротехническую, ни кибернетическую специальности он так и смог освоить. Он чувствовал себя, как рыба в воде только на сцене или около нее. Это понимание пришло к студенту, когда он попал в постановку самодеятельного театра и сыграл первую роль. Далее был Ленинградский ЛГИТМиК, факультет режиссуры, который он окончил в 1982 году. Дмитрий Хананович не раз признавался, что чувствовал в стенах этого института так комфортно, что не понимал, за что ему платят стипендию. После распределения Астрахан мог остаться в родном городе и работать ассистентом режиссера, но выбрал статус главного режиссера Свердловского ТЮЗа, где прослужил до 1987 года с некоторым перерывом на службу в войсках морской авиации.

Он также ставил спектакли и в других городах — в Хабаровске, в Риге, в Москве и в Ленинграде. В частности, под чутким руководством Георгия Товстоногова поставил в БДТ «Женитьбу Бальзаминова». За десять с небольшим лет Астрахан умудрился поставить больше 40 спектаклей в разных городах.

В начале 90-х Дмитрию Астрахану почти одновременно доверили возглавить Театр комедии имени Акимова и набрать собственный актерский курс при ЛГИТМиКе. Все его студенты, среди которых были ныне известные артисты такие как Марк Горонок Анна Банщикова и другие буквально с первого курса играли на профессиональной сцене и снимались в кино у своего мастера.

В этот же период Дмитрий Астрахан начинает снимать свои фильмы и сниматься в кино в качестве актера. На сегодняшний день в его послужном списке одинаковое количество (по тридцать) актерских и режиссерских работ. Многие из них выдающиеся.

Личная жизнь Дмитрия Астрахана

Первый студенческий брак режиссера просуществовал не долго, детей в нем не появилось.

В супружестве с актрисой Ольгой Беляевой родилось два сына. Первенец скончался в младенчестве от порока сердца. Через несколько лет появился второй сын Павел. Но пара все равно рассталась.

Дмитрий встретил другую женщину — балерину Мариинского театра Елену и женился на ней. Но вскоре снова произошла трагедия. Бывшая жена Астрахана Ольга, получив многочисленные ожоги, погибла. Произошло это из-за того, что злоумышленники подожгли входную дверь в ее с сыном квартиру. Мальчик чудом остался цел.

Сейчас Дмитрий Хананович проживает в Подмосковье с Еленой. Они воспитывают шестерых детей — пять совместных и Павла, мама которого погибла.

Фильмография

Режиссер

1991 — Изыди!

1993 — Ты у меня одна

1995 — Всё будет хорошо

1995 — Четвёртая планета

1996 — Из ада в ад 1998 — Зал ожидания

1998 — Контракт со смертью

1998 — Перекрёсток

2000 — Алхимики

2000 — Леди Казахстан

2001 — Жёлтый карлик

2001 — Подари мне лунный свет

2001 — Леди на день

2002 — Дьявол, который называет себя Богом

2003 — Тартарен из Тараскона

2004 — Тёмная ночь

2004 — Фабрика грез

2005 — Воскресенье в женской бане

2006 — Иго любви

2007 — Дело было в Гавриловке

2007 — Всё по-честному

2010 — На свете живут добрые и хорошие люди

2011 — Золотая страна

2011 — На круги своя

2012 — Ночной таверны огонёк

2012 — Деточки

2013 — Чиновник

2016 — Любовь без правил

Актер

1993 — Ты у меня одна

1995 — Всё будет хорошо!

1995 — Четвертая планета

1996 — Из ада в ад 2000 — Алхимики

2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой

2012 — У Бога свои планы

2013 — Шагал — Малевич

2013 — Студия 17 2013 — Роковое наследство

2013 — Невидимки

2014 — Бессонница

2014 — Инквизитор

2014 — Форт Росс: В поисках приключений

2014 — В Москве всегда солнечно

2015 — Однажды

2015 — Переводчик

2015 — Зелёная карета

2015 — Метеорит

2015 — Конец прекрасной эпохи

2015 — Паук

2016 — Вечный отпуск

2017 — Гражданский брак

2017 — Бедная девочка

2017 — Казнить нельзя помиловать

2017 — Отель Элеон. 2 сезон

2017 — Серебряный бор 2017 — Икра

2018 — О чём говорят мужчины. Продолжение

Телевидение

2011-2014 — телеведущий проекта «Я пою» на телеканале ОНТ (Беларусь)

2016 — руководитель «Школы актерского мастерства» на Дом-2