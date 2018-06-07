Гришаева Нонна Валентиновна

Дата рождения: 21 июля 1971 года

Место рождения: Одесса

Знак зодиака: Рак Нонна Гришаева родилась в простой советской семье. Ее мама, Маргарита Евгеньевна Гришаева, работавшая учительницей английского, в своей родословной имела дворян. Папа, Валентин Гаврилович, был сыном воспитанников детского дома. Творчество увлекало Нонну с малолетства, она не только ходила в театралку, но и на балет. Дебютную роль в кино исполнила в возрасте пяти лет, а в десять уже попробовала свои силы на подмостках местного профессионального театра оперетты. Получив аттестат зрелости, девушка отправилась покорять столицу и влилась в ряды студентов знаменитого Щукинского училища, однако мама посчитала, что дочь еще слишком юна для Москвы и забрала ее домой, на родину. Нонна на год пошла учиться в музыкальное училище по классу вокала, но не оставляла надежды продолжить обучение в одном из главных творческих ВУЗов страны. Она участвовала в студенческой постановке «Принцесса на горошине», которую с большим успехом сыграли в Москве на сцене театра Романа Виктюка . Этот случай убедил родителей Нонны, что ей просто необходимо учиться в столице. Нонна снова поступила в «Щуку», где училась на курсе мастера В. В. Иванова до 1994 года. Из-за серьезных проблем с финансами юная студентка искала возможности подработать и ей повезло попасть в шоу «Оба-на» к Игорю Угольникову , где артистка получила бесценный опыт работы на телевидении. После получения диплома талантливую выпускницу пригласили сразу три театра: «Ленком», «Сатирикон» и театр имени Вахтангова, куда она и поступила на работу. Долгое время она не могла полностью раскрыть свой потенциал на сцене, пока, наконец, в 2004 году не была поставлена «Мадемуазель Нитуш», мгновенно сделавшая Нонну театральной звездой. Что касается экранной карьеры, Гришаева прославилась главным образом благодаря телевизионным проектам. В «Большой разнице» пародийный талант Нонны раскрылся в полной мере, она исполнила 46 различных образов. Также заметной стала роль в проектах «Квартета И», где она сыграла красотку Нонну, одну из сотрудниц вымышленного «Как бы» радио. С лета 2014 года актриса возглавила Московский областной ТЮЗ.

Личная жизнь Нонны Гришаевой

Свою первую свадьбу артистка сыграла три дня спустя после окончания театрального училища. Ее избранником стал актер и музыкант Антон Деров . В 1996 году у пары родилась дочь Настя, но из-за массы сложностей в отношениях и, как говорят, пристрастия мужа к алкоголю, Гришаева приняла решение развестись. Вскоре в жизни Нонны появился Александр Нестеров , который стал ее лучшим другом и помог справиться с депрессией. В 2006 году они поженились. Александр стал воспитывать Настю как собственную дочь, во всем помогал любимой жене и стал для нее тем, на кого всегда можно рассчитывать. Паре не помешало то, что Александр на 12 лет младше. В 2015 году ходили упорные слухи, что Нонна влюбилась в партнера по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрия Исаева . Ни сами артисты, ни их супруги никак не прокомментировали ситуацию. Так или иначе, Нонна продолжает жить с Александром Нестеровым и работать с Дмитрием Исаевым.

Интересные факты

В восемнадцатилетнем возрасте Нонна умудрилась заработать 300 000 рублей в ходе «новогодней кампании», отыграв 52 праздничные постановки. По тем временам эта сумма была значительной

Фильмография

1978 — Фотографии на стене

1992 — Риск без контракта

1995 — Русский проект

1995 — Первый удар / Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo 1995 — Московские каникулы

1997 — Графиня де Монсоро

2001 — Место на Земле

2001 — За двумя зайцами (телеспектакль)

2001 — Идеальная пара

2002 — Линия защиты

2002 — Деньги

2002 — Тайная сила

2004 — Ландыш серебристый 2 2004 — Холостяки

2004 — Моя прекрасная няня

2004 — Надежда уходит последней

2005 — 2006 — Люба, дети и завод

2006 — 2008 — Кто в доме хозяин?

2006 — Кодекс чести 3 2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь

2006 — Азирис Нуна

2006 — День денег

2007 — Клуб 69 2007 — День выборов

2008 — Тушите свет

2008 — День радио

2008 — Тариф Новогодний

2008 — Фотограф

2009 — 2013 — Папины дочки

2010 — Ирония любви

2010 — Трубадур (короткометражка)

2010 — Как казаки…

2010 — На измене

2010 — О чём говорят мужчины

2011 — All inclusive, или Всё включено

2012 — Служу Советскому Союзу!

2012 — Тот ещё Карлосон

2012 — Zолушка

2012 — Мужчина с гарантией

2012 — Личная жизнь следователя Савельева

2012 — Новогодний переполох

2012 — Быстрее, чем кролики

2013 — All inclusive, или Всё включено 2 2013 — Коммунальный детектив

2013 — Везёт же людям

2014 — Боцман Чайка

2014 — Трубач

2015 — Срочно выйду замуж

2015 — Непридуманная жизнь

2016 — День выборов 2 2016 — Танцуй со мной

2017 — Следствие любви

2018 — Со дна вершины