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Гришаева Нонна Валентиновна
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Гришаева Нонна Валентиновна 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 21 июля 1971 года
Место рождения: Одесса
Знак зодиака: Рак  Нонна Гришаева родилась в простой советской семье. Ее мама, Маргарита Евгеньевна Гришаева, работавшая учительницей английского, в своей родословной имела дворян. Папа, Валентин Гаврилович, был сыном воспитанников детского дома. Творчество увлекало Нонну с малолетства, она не только ходила в театралку, но и на балет. Дебютную роль в кино исполнила в возрасте пяти лет, а в десять уже попробовала свои силы на подмостках местного профессионального театра оперетты. Получив аттестат зрелости, девушка отправилась покорять столицу и влилась в ряды студентов знаменитого Щукинского училища, однако мама посчитала, что дочь еще слишком юна для Москвы и забрала ее домой, на родину. Нонна на год пошла учиться в музыкальное училище по классу вокала, но не оставляла надежды продолжить обучение в одном из главных творческих ВУЗов страны. Она участвовала в студенческой постановке «Принцесса на горошине», которую с большим успехом сыграли в Москве на сцене театра Романа Виктюка. Этот случай убедил родителей Нонны, что ей просто необходимо учиться в столице. Нонна снова поступила в «Щуку», где училась на курсе мастера В. В. Иванова до 1994 года. Из-за серьезных проблем с финансами юная студентка искала возможности подработать и ей повезло попасть в шоу «Оба-на» к Игорю Угольникову, где артистка получила бесценный опыт работы на телевидении. После получения диплома талантливую выпускницу пригласили сразу три театра: «Ленком», «Сатирикон» и театр имени Вахтангова, куда она и поступила на работу. Долгое время она не могла полностью раскрыть свой потенциал на сцене, пока, наконец, в 2004 году не была поставлена «Мадемуазель Нитуш», мгновенно сделавшая Нонну театральной звездой. Что касается экранной карьеры, Гришаева прославилась главным образом благодаря телевизионным проектам. В «Большой разнице» пародийный талант Нонны раскрылся в полной мере, она исполнила 46 различных образов. Также заметной стала роль в проектах «Квартета И», где она сыграла красотку Нонну, одну из сотрудниц вымышленного «Как бы» радио. С лета 2014 года актриса возглавила Московский областной ТЮЗ.
Личная жизнь Нонны Гришаевой
Свою первую свадьбу артистка сыграла три дня спустя после окончания театрального училища. Ее избранником стал актер и музыкант Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Настя, но из-за массы сложностей в отношениях и, как говорят, пристрастия мужа к алкоголю, Гришаева приняла решение развестись. Вскоре в жизни Нонны появился Александр Нестеров, который стал ее лучшим другом и помог справиться с депрессией. В 2006 году они поженились. Александр стал воспитывать Настю как собственную дочь, во всем помогал любимой жене и стал для нее тем, на кого всегда можно рассчитывать. Паре не помешало то, что Александр на 12 лет младше. В 2015 году ходили упорные слухи, что Нонна влюбилась в партнера по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрия Исаева. Ни сами артисты, ни их супруги никак не прокомментировали ситуацию. Так или иначе, Нонна продолжает жить с Александром Нестеровым и работать с Дмитрием Исаевым.
Интересные факты
В восемнадцатилетнем возрасте Нонна умудрилась заработать 300 000 рублей в ходе «новогодней кампании», отыграв 52 праздничные постановки. По тем временам эта сумма была значительной
Фильмография
1978 — Фотографии на стене
1992 — Риск без контракта
1995 — Русский проект
1995 — Первый удар / Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo  1995 — Московские каникулы
1997 — Графиня де Монсоро
2001 — Место на Земле
2001 — За двумя зайцами (телеспектакль)
2001 — Идеальная пара
2002 — Линия защиты
2002 — Деньги
2002 — Тайная сила
2004 — Ландыш серебристый 2  2004 — Холостяки
2004 — Моя прекрасная няня
2004 — Надежда уходит последней
2005 — 2006 — Люба, дети и завод
2006 — 2008 — Кто в доме хозяин?
2006 — Кодекс чести 3  2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь
2006 — Азирис Нуна
2006 — День денег
2007 — Клуб 69  2007 — День выборов
2008 — Тушите свет
2008 — День радио
2008 — Тариф Новогодний
2008 — Фотограф
2009 — 2013 — Папины дочки
2010 — Ирония любви
2010 — Трубадур (короткометражка)
2010 — Как казаки…
2010 — На измене
2010 — О чём говорят мужчины
2011 — All inclusive, или Всё включено
2012 — Служу Советскому Союзу!
2012 — Тот ещё Карлосон
2012 — Zолушка
2012 — Мужчина с гарантией
2012 — Личная жизнь следователя Савельева
2012 — Новогодний переполох
2012 — Быстрее, чем кролики
2013 — All inclusive, или Всё включено 2  2013 — Коммунальный детектив
2013 — Везёт же людям
2014 — Боцман Чайка
2014 — Трубач
2015 — Срочно выйду замуж
2015 — Непридуманная жизнь
2016 — День выборов 2  2016 — Танцуй со мной
2017 — Следствие любви
2018 — Со дна вершины
Teleprogramma.pro: последние новости
Трухин Михаил Николаевич Астрахан Дмитрий Хананович Толубеев Андрей Юрьевич
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