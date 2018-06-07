Толубеев Андрей Юрьевич

Дата рождения: 30 марта 1945 года Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Овен

Дата смерти: 7 апреля 2008 года

Андрей Юрьевич родился в актерской звездной семье. Все детство он провел за кулисами Александринки, где служили его мама — Тамара Алешина и отец — Юрий Толубеев . Тем не менее, парень не стремился идти по стопам старших, его привлекали космические дали, поэтому он записался в кружок юных космонавтов. Школьные дисциплины давались Андрею относительно легко, поэтому после школы он поступил в Военмед, решив освоить профессию авиационного доктора. Получив диплом в 1969 году, Толубеев-младший отработал некоторое время по профилю в военной части и вернулся в академию с целью защитить диссертацию на кафедре космической медицины. Но в этот же период перед ним неожиданно распахнулись двери университетского театра. Молодой человек так увлекся работой на сцене, что уже не смог остановиться. Сыграв в десяти классических постановках, в которых у него в основном были главные роли, он оправился поступать в ЛГИТМиК, тот самый вуз, где когда-то учились его звездные родители.

В кино артист дебютировал, учась на последнем курсе театрального института. Первые эпизодические роли не сделали актера Толубеева звездой, да и тематика у фильмов была еще очень советская. Потом артисту стали доставаться более весомые персонажи. Инженеры, авиаконструкторы, следователи и прокуроры сильно подняли планку его узнаваемости. Поэтому даже в кризисные для кинематографа времена Андрей Юрьевич часто появлялся на большом экране. А когда в моду вошли детективные телефильмы очень часто мелькал в телевизоре. Чего только стоят 60 серий «Агента национальной безопасности», где его полковник Иван Иванович Тарасов всегда был на посту. Работу в сериалах Толубеев не считал объектом гордости, называя ее приятным дополнительным заработком, но всегда, как и на сцене, выкладывался на полную катушку. Фильмография артиста насчитывает почти 90 ролей в кино и сериалах, все они в свободном доступе в Сети.

Актер успевал также играть в антрепризах, заниматься озвучанием фильмов, мультфильмов и компьютерных игр, и еще принимать участие в радиоспектаклях. Кроме того, он оставил после себя богатое литературное наследие. Он автор нескольких рассказов, пьес, повестей, романа «Выпавший из гнезда» и сборника произведений «Наполнение луной.

Последние работы Толубеева на экране появились уже после его смерти. В 2008-м зрители увидели его вице-адмирала Эссена в „Адмирале“ и Петра Васильевича в картине со знаковым названием „Я вернусь“ 2009 года.

Артист умер 7 апреля 2008 года. Он долго и мужественно боролся с раком поджелудочной железы. Андрей Юрьевич похоронен на „Литераторских мостках“ в Петербурге рядом с отцом.

Личная жизнь Андрея Толубеева

Артист был счастливо женат один раз и на всю жизнь. С актрисой Екатериной Марусяк, которая впоследствии взяла его фамилию, Толубеев познакомился, когда пришел работать в БДТ. С тех пор они не расставались. У пары родились две дочки. Старшая Елизавета, сначала пошла в юристы, а потом окончила актерско-режиссерский факультет вуза, в котором учился отец. Его же окончила и младшая Надежда Толубеева , став актрисой. Обе работают в театрах и снимаются в кино.

Фильмография

1960 — Впереди — крутой поворот

1974 — Ещё можно успеть

1975 — Одиннадцать надежд

1975 — Призвание

1977 — Старые друзья

1978 — Встречи

1979 — Крутой поворот

1980 — Тростинка на ветру

1981 — Два долгих гудка в тумане

1981 — 20-е декабря

1981 — Комендантский час 1981 — Дело Артамоновых

1982 — Слёзы капали

1982 — Пространство для манёвра

1982 — Средь бела дня…

1983 — Долгая дорога к себе

1983 — Эхо дальнего взрыва

1983 — Мера пресечения

1985 — Друзей не выбирают

1984 — Убийце — Гонкуровская премия

1985 — Тётя Маруся

1985 — Вина лейтенанта Некрасова

1985 — Криминальный талант

1986 — При открытых дверях

1986 — Скакал казак через долину

1986 — Тихое следствие

1986 — Россия (Англия)

1987 — Холодный март

1987 — Единожды солгав…

1987 — Пуща

1988 — Спасённому — рай 1988 — Время летать

1988 — Убить дракона

1989 — То мужчина, то женщина

1989 — Гу-га 1989 — Степан Сергеевич

1989 — Я в полном порядке

1989 — Женщины, которым повезло

1990 — Шаги императора

1990 — Ребро Адама

1990 — Мистификатор

1990 — Война на западном направлении

1990 — Коррупция

1990 — Дина

1991 — Мой лучший друг

1992 — Женщина в море

1992 — Воспитание жестокости у женщин и собак

1992 — Два капитана 2 1992 — Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя

1992 — Любовь по заказу

1993 — Ангелы в раю 1993 — На Муромской дорожке

1993 — Наводнение

1993 — Лабиринт любви

1994 — Полигон один

1995 — Роковые яйца

1997 — Поживём — увидим

1998-2004 — Агент национальной безопасности

1999 — Дух 2000-2003— Бандитский Петербург

2001 — Ключи от смерти

2001 — Убойная сила-3 2002 — Мишель

2002 — Лунные поляны

2002 — Спецназ

2002 — Менты-4 2003 — Ключ от спальни

2004 — Диверсант

2004 — Иванов и Рабинович

2004 — Повторение пройденного

2005 — Есенин

2005 — Риэлтор

2006 — Андерсен. Жизнь без любви

2006 — Капитанские дети

2006 — Сонька Золотая Ручка

2006 — Вепрь

2007 — Казнить нельзя помиловать

2008 — Адмиралъ

2008 — Гоголь: Портрет загадочного гения

2009 — Я вернусь