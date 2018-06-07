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Толубеев Андрей Юрьевич
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Толубеев Андрей Юрьевич 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 30 марта 1945 года Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Овен
Дата смерти: 7 апреля 2008 года
Андрей Юрьевич родился в актерской звездной семье. Все детство он провел за кулисами Александринки, где служили его мама — Тамара Алешина и отец — Юрий Толубеев. Тем не менее, парень не стремился идти по стопам старших, его привлекали космические дали, поэтому он записался в кружок юных космонавтов. Школьные дисциплины давались Андрею относительно легко, поэтому после школы он поступил в Военмед, решив освоить профессию авиационного доктора. Получив диплом в 1969 году, Толубеев-младший отработал некоторое время по профилю в военной части и вернулся в академию с целью защитить диссертацию на кафедре космической медицины. Но в этот же период перед ним неожиданно распахнулись двери университетского театра. Молодой человек так увлекся работой на сцене, что уже не смог остановиться. Сыграв в десяти классических постановках, в которых у него в основном были главные роли, он оправился поступать в ЛГИТМиК, тот самый вуз, где когда-то учились его звездные родители.
Успешно окончив институт в 1975 году, Толубеев прямиком попал в труппу знаменитого БДТ по приглашению самого Георгия Товстоногова. На этой сцене он работал до самой смерти, сыграв около пятидесяти самых разных ролей. Начинал, как и многие артисты, с массовок, но постепенно встал в один ряд с такими звездами театра, как Ефим Копелян, Павел Луспекаев, Олег Басилашвили, Кирилл Лавров, Олег Борисов, Светлана Крючкова, Алиса Фрейндлих, и другими. Многие зрители покупали билеты в БДТ, чтобы увидеть спектакли с участием Толубеева.
В кино артист дебютировал, учась на последнем курсе театрального института. Первые эпизодические роли не сделали актера Толубеева звездой, да и тематика у фильмов была еще очень советская. Потом артисту стали доставаться более весомые персонажи. Инженеры, авиаконструкторы, следователи и прокуроры сильно подняли планку его узнаваемости. Поэтому даже в кризисные для кинематографа времена Андрей Юрьевич часто появлялся на большом экране. А когда в моду вошли детективные телефильмы очень часто мелькал в телевизоре. Чего только стоят 60 серий «Агента национальной безопасности», где его полковник Иван Иванович Тарасов всегда был на посту. Работу в сериалах Толубеев не считал объектом гордости, называя ее приятным дополнительным заработком, но всегда, как и на сцене, выкладывался на полную катушку. Фильмография артиста насчитывает почти 90 ролей в кино и сериалах, все они в свободном доступе в Сети.
Актер успевал также играть в антрепризах, заниматься озвучанием фильмов, мультфильмов и компьютерных игр, и еще принимать участие в радиоспектаклях. Кроме того, он оставил после себя богатое литературное наследие. Он автор нескольких рассказов, пьес, повестей, романа «Выпавший из гнезда» и сборника произведений «Наполнение луной.
Последние работы Толубеева на экране появились уже после его смерти. В 2008-м зрители увидели его вице-адмирала Эссена в „Адмирале“ и Петра Васильевича в картине со знаковым названием „Я вернусь“ 2009 года.
Артист умер 7 апреля 2008 года. Он долго и мужественно боролся с раком поджелудочной железы. Андрей Юрьевич похоронен на „Литераторских мостках“ в Петербурге рядом с отцом.
Личная жизнь Андрея Толубеева
Артист был счастливо женат один раз и на всю жизнь. С актрисой Екатериной Марусяк, которая впоследствии взяла его фамилию, Толубеев познакомился, когда пришел работать в БДТ. С тех пор они не расставались. У пары родились две дочки. Старшая Елизавета, сначала пошла в юристы, а потом окончила актерско-режиссерский факультет вуза, в котором учился отец. Его же окончила и младшая Надежда Толубеева, став актрисой. Обе работают в театрах и снимаются в кино.
Фильмография
1960 — Впереди — крутой поворот
1974 — Ещё можно успеть
1975 — Одиннадцать надежд
1975 — Призвание
1977 — Старые друзья
1978 — Встречи
1979 — Крутой поворот
1980 — Тростинка на ветру
1981 — Два долгих гудка в тумане
1981 — 20-е декабря
1981 — Комендантский час  1981 — Дело Артамоновых
1982 — Слёзы капали
1982 — Пространство для манёвра
1982 — Средь бела дня…
1983 — Долгая дорога к себе
1983 — Эхо дальнего взрыва
1983 — Мера пресечения
1985 — Друзей не выбирают
1984 — Убийце — Гонкуровская премия
1985 — Тётя Маруся
1985 — Вина лейтенанта Некрасова
1985 — Криминальный талант
1986 — При открытых дверях
1986 — Скакал казак через долину
1986 — Тихое следствие
1986 — Россия (Англия)
1987 — Холодный март
1987 — Единожды солгав…
1987 — Пуща
1988 — Спасённому — рай  1988 — Время летать
1988 — Убить дракона
1989 — То мужчина, то женщина
1989 — Гу-га  1989 — Степан Сергеевич
1989 — Я в полном порядке
1989 — Женщины, которым повезло
1990 — Шаги императора
1990 — Ребро Адама
1990 — Мистификатор
1990 — Война на западном направлении
1990 — Коррупция
1990 — Дина
1991 — Мой лучший друг
1991 — Царь Иван Грозный
1992 — Женщина в море
1992 — Воспитание жестокости у женщин и собак
1992 — Два капитана 2  1992 — Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя
1992 — Любовь по заказу
1993 — Ангелы в раю  1993 — На Муромской дорожке
1993 — Наводнение
1993 — Лабиринт любви
1994 — Полигон один
1995 — Роковые яйца
1997 — Поживём — увидим
1998-2004 — Агент национальной безопасности
1999 — Дух  2000-2003— Бандитский Петербург
2001 — Ключи от смерти
2001 — Убойная сила-3  2002 — Мишель
2002 — Лунные поляны
2002 — Спецназ
2002 — Менты-4  2003 — Ключ от спальни
2004 — Диверсант
2004 — Иванов и Рабинович
2004 — Повторение пройденного
2005 — Есенин
2005 — Риэлтор
2006 — Андерсен. Жизнь без любви
2006 — Капитанские дети
2006 — Сонька Золотая Ручка
2006 — Вепрь
2007 — Казнить нельзя помиловать
2008 — Адмиралъ
2008 — Гоголь: Портрет загадочного гения
2009 — Я вернусь
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