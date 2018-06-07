Золотухин Валерий Сергеевич

Дата рождения: 21 июня 1941 года

Место рождения: село Быстрый Исток, Алтайский край

Знак зодиака: Близнецы

Дата смерти: 30 марта 2013 года

Валерий Золотухин появился на свет в крестьянской семье за один день до начала Великой Отечественной войны. Детство его, как и у всех его сверстников по всему СССР, было голодным и непростым. Позднее его отец был выбран председателем колхоза, и дела в семье ощутимо улучшились. В семь лет Валерий травмировал колено. Врач, проводивший осмотр ошибся с диагнозом и наложил мальчику гипс на всю ногу, что привело к осложнению — туберкулезу кости. Со временем недуг удалось усмирить, но до окончания школы будущий артист ходил на костылях, подвергаясь насмешкам одноклассников. Золотухин всегда был очень артистичным и мечтал о сцене. После школы, отправившись в Москву, он поступил в ГИТИС на отделение оперетты, не помешала даже больная нога. Всю свою студенческую жизнь он проводил в неустанных занятиях, стараясь не отставать от здоровых товарищей. Ему приходилось идти на всякие ухищрения, чтобы никто не заметил его болезни.

Один из педагогов ВУЗа, по совместительству режиссер театра Моссовета Ирина Анисимова-Вульф порекомендовала студенту задуматься о карьере драматического артиста. Спустя год после окончания ГИТИСа Валерия пригласили в труппу Театра на Таганке, причем не одного, а вместе с супругой Ниной Шацкой . Стоит отметить, что девушка уже успела сняться в популярном фильме «Коллеги», а Золотухина на экране еще никто не видел. Это сильно било по самолюбию амбициозного артиста. Первая его роль в кино не стала триумфом, однако последовавшие в 1969 «Хозяин тайги» и в 1971 «Бумбараш» буквально вознесли молодого актера на кинематографический Олимп. Роль Бумбараша могла достаться Михаилу Кононову , но Золотухин буквально чувствовал, что это его звездный час и уговорил режиссера картины словами: «Если хотите сделать хороший фильм, то берите Кононова, но если хотите заглянуть в вечность — берите меня». Вплоть до 90-х годов артист был загружен работой, если не было ролей в кино — всегда находилась возможность сыграть в театре. Несмотря на некоторые паузы в карьере, Золотухин всегда был востребован, ведь трудно назвать второго столь же необычного, яркого, да еще и бесконечно трудолюбивого артиста.

В 2003 году он возглавил Молодежный театр Алтая, а в 2011, после ухода Юрия Любимого, взял на себя и руководство родного Театра на Таганке, и отвечал за все до смерти. Великий артист умер 30 марта 2013 года в следствии развившейся опухоли мозга. Его тело предали земле возле храма, построенного на его средства, в родном селе.

Личная жизнь Валерия Золотухина

Будучи студентом ГИТИСа артист встретил Нину Шацкую. Девушка, учившаяся с ним на одном курсе, казалась скромному парню совершенно недосягаемой, однако его обаяние и харизма сыграли свою роль. На последнем курсе молодые люди поженились. В 1969 году у пары родился сын Денис. К сожалению, любвеобильность Валерия не позволила ему сохранить брак. В 1979 году Нина вместе с сыном ушла от артиста и вскоре сочеталась браком с Леонидом Филатовым . Свою вторую супругу, Тамару Валерий встретил на съемочной площадке фильма «Единственная», где она работала помощником режиссера. Как утверждала женщина, долгое время он ей совершенно не нравился, кроме того у них обоих были семьи.

Артист писал Тамаре огромное количество любовных писем, старался при любой возможности встречаться с возлюбленной. Коллеги по цеху откровенно завидовали столь бурному роману. Впрочем, стоит отметить, что прежде чем Тамара решилась родить от него ребенка, а сам Золотухин предложил расписаться, они преодолели долгий и сложный путь. Девушке пришлось сделать несколько абортов.

Сын Сергей родился спустя месяц после бракосочетания. (Этот ребенок артиста покончил с собой в возрасте 20 лет). В 2000 году, работая в Театре на Таганке, Валерий познакомился с Ириной Линдт . Актриса на 33 года моложе себя. Она, как и многие его девушки, поначалу и не думала ни о каких отношениях со взрослым коллегой. Однако их роман продлился вплоть до самой смерти артиста в 2013 году. Ирина родила ему сына Ивана в 2004 году, хотя бы и без штампа в паспорте. Последние годы Золотухин жил на две семьи, не бросив Тамару. Как рассказывает последняя, после ухода Валерия из жизни, она даже стала общаться с Ириной, рядом с которой предпочел умереть артист.

Интересные факты

Во время съемок фильма «Бубмбараш» Золотухин, прикинувшись киевским оперуполномоченным, «выбивал» у местного колхозного председателя коней на съемки. Ему это удалось после того, как артист, слишком глубоко войдя в образ, пригрозил чиновнику расстрелом.

Знакомство с Тамарой, второй женой Золотухина, связано с забавным случаем. Она играла на скрипке, в тот момент, когда Валерий прогуливался под окном ее гостиницы. Актер был настолько впечатлен звуками, что залез по водосточной трубе, чтобы посмотреть на того, кто же их издает

За свою жизнь Валерий Сергеевич написал 10 томов мемуаров

Фильмография

1965 — Пакет

1967 — Интервенция

1968 — Хозяин тайги

1969 — Цветы запоздалые

1970 — Салют, Мария!

1970 — О друзьях-товарищах

1971 — Пропажа свидетеля

1971 — Жизнь и смерть дворянина Чертопханова

1971 — Бег 1971 — Бумбараш

1973 — Берега

1973 — О тех, кого помню и люблю

1973 — Каждый день доктора Калинниковой

1974 — Царевич Проша

1975 — Весна 29-го года

1975 — На всю оставшуюся жизнь

1975 — Единственная

1975 — Военные сороковые

1976 — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил

1977 — Смешные люди!

1977 — Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика

1978 — Завьяловские чудики (новелла «Версия»)

1978 — Предварительное расследование

1979 — Маленькие трагедии

1979 — Ярость

1980 — Линия жизни

1980 — Тайное голосование

1980 — Художник из Шервудского леса

1981 — Наше призвание

1982 — Яблоко на ладони

1982 — Чародеи

1982 — Мать Мария

1982 — Остров сокровищ

1982 — Детский мир 1983 — Средь бела дня…

1983 — Демидовы

1984 — Мёртвые души

1984 — И вот пришёл Бумбо…

1985 — Человек с аккордеоном

1985 — Три процента риска

1986 — Чичерин

1986 — Я — вожатый форпоста

1986 — Трава зелена

1987 — Сын 1987 — Десять дней, которые потрясли мир 1987 — Песнь о Великом походе

1987 — Апелляция

1990 — Захочу — полюблю

1990 — Уроки в конце весны

1991 — Говорящая обезьяна

1991 — Тени (телеспектакль)

1992 — Как живёте, караси?

1992 — Вальс золотых тельцов

1993 — Охламон

1994 — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

1997 — Не валяй дурака…

2002 — Театральный роман

2003 — Участок

2003 — Спас под берёзами

2004 — Ночной дозор

2004 — Легенда о Кащее

2004 — Звездочёт

2005 — Брежнев

2005 — Мастер и Маргарита

2005 — Адъютанты любви

2005 — Талисман любви

2005 — Счастье ты моё 2005 — Сыщики районного масштаба

2005 — Не родись красивой

2005 — Дневной дозор

2005 — Птицы небесные

2005 — Рождественские истории

2005 — Ночной Базар

2005 — Убойная сила 6 (серия «Мыс доброй Надежды»)

2006 — Студенты International

2007 — Софи (новелла «Рождественская девочка»)

2007 — 1612

2007 — Смерть шпионам!

2007 — Миллионер поневоле

2007 — Завещание Ленина

2007 — На пути к сердцу

2007 — Полонез Кречинского

2008 — Парадокс

2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»

2009 — Чёрная Молния

2009 — Дом для двоих

2009 — При загадочных обстоятельствах

2009 — Доки

2010—2013 — Ефросинья

2010 — Иванов

2010 — Утомлённые солнцем 2: Предстояние

2010 — Снайпер

2010 — Ярослав. Тысячу лет назад

2011 — Пять невест

2011 — Наркомовский обоз

2011 — Ярость (фильм «Сопроводитель»)

2012 — Бригада: Наследник

2013 — Краплёный

2013 — В России идёт снег

2013 — Повороты судьбы

2014 — Вий