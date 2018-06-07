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Трухин Михаил Николаевич
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Трухин Михаил Николаевич 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 28 октября 1971 года
Место рождения: Петрозаводск
Знак зодиака: Скорпион
Михаил был ранним ребенком у своей мамы. Пока она заканчивала ленинградский Политех, он в основном жил с бабушкой в Мончегорске. В детстве он занимался дзюдо и хоккеем, но не связывал свою судьбу с профессиональным спортом. В средней школе мальчик проявил интерес к актерству, что сподвигло его посещать театральный кружок в Доме пионеров. В силу хулиганского характера, Михаил нередко попадал в различные передряги и привлекал к себе внимание руководителей комсомольской организации и школьной администрации. Именно это сыграло с ним злую шутку при первой попытке поступления в ВУЗ. Михаила не приняли в институт Культуры именно из-за неблагонадежной характеристики. Решив не отчаиваться, юный актер устроился в Александринский театр, где появлялся в массовках и играл короткие роли, набираясь опыта, который пригодился ему в дальнейшей карьере и помог поступить в ЛГИТМиК к легендарному Вениамину Фильштинскому. Именно там Михаил встретил своих лучших друзей: Михаила Пореченкова и Константина Хабенского. Спектакль «В ожидании Годо» в их исполнении впечатлил даже специально приехавшего Олега Табакова, который пригласил всех троих у себе во МХАТ, правда в постоянную труппу Трухин вступил только в 2006 году. До этого он работал в Петербурге в театре имени Ленсовета и в театре На Литейном. Самой знаменитой ролью в кино, принесшей артисту всероссийскую славу, стал милиционер Волков из «Улиц разбитых фонарей». Несмотря на то, что Трухин стал в некоторой степени заложником амплуа «мента», сыграв не только в оригинальном сериале, но и во множестве его продолжений, ему удалось преодолеть шаблон. На его счету множество разноплановых театральных и экранных ролей.
Личная жизнь Михаила Трухина
Со своей первой женой, Любовью Ельцовой, Михаил встретился в ЛГИТМиКе, они учились на параллельных потоках и после получения дипломов вместе работали в Театре на Литейном. Понемногу карьера Михаила пошла в гору, а вот Любовь напротив стала домохозяйкой. Первую беременность она по большей части провела, полагаясь в основном на собственные силы, поскольку Михаила редко отпускали с репетиций. Их первенец Егор родился вне брака, что совсем не расстроило влюбленную пару, хотя и смотивировало пойти в ЗАГС расписаться. Несколько лет спустя родилась дочь Дарья.
Михаил и Любовь были счастливой семьей, муж души не чаял в детях и жене. Их отношения дали трещину, когда Трухин, постоянно занятый на работе и все чаще уезжавший из дома, встретил Анну Нестерцову. Их знакомство произошло в одном из петербургских ночных клубов.
Девушка сама подошла к артисту, отдыхавшему в компании коллеги, Александра Половцева, и сказала, что тоже снималась в «Улицах разбитых фонарей». Прообщавшись длительное время, Анна и Михаил обменялись телефонами. Нестерцова оказалась младше Михаила на 14 лет, но это не ослабило его интерес к девушке. Спустя некоторое время она рассказала ему, что намерена поступать в московский РАТИ. Он, в свою очередь, предложил остановится в его столичном жилище. Михаил на тот момент уже практически перебрался в Москву, где репетировал постановку «Гамлет». Расставшись с Любовью Ельцовой, актер плотно связал свою жизнь с новой возлюбленной. В 2008 году у них родилась дочь Софья. Михаил не разорвал отношений со своей первой семьей и активно участвует в жизни старших детей. Егор и Дарья Трухины пошли по стопам отца, старший уже стал актером, а дочка только сейчас начинает учиться.
Фильмография
1991 — Циники
1991 — Афганский излом
1991 — Жертва для императора
1992 — Ключ
1997 — Войцек (фильм-спектакль)
1998-2014 — Улицы разбитых фонарей
1998 — Хрусталёв, машину!
2000 — Убойная сила
2002 — Письма к Эльзе
2003 — Особенности национальной политики
2004 — Дети Арбата
2005 — Лабиринты разума
2005 — Гибель империи
2005 — Большая прогулка
2005 — Осторожно, Задов!
2006 — Гамлет (фильм-спектакль)
2007 — Ленинград
2008 — День Д  2008 — Наваждение
2008 — Сумасшедшая любовь
2009 — Исчезнувшие
2009 — На игре
2010 — Доктор Тырса
2011 — Чужие крылья
2011 — На игре 2. Новый уровень
2011 — Дед Мороз всегда звонит… трижды!
2011 — Сплит
2012 — Эффект Богарне
2012 — Сказка. Есть
2012 — Волчий остров
2012 — После школы
2013 — Как завести женщину
2013 — Лютый
2013 — Только с тобой (не был завершён)
2014 — Департамент
2014 — В спорте только девушки
2015 — Измены
2015 — Наставник
2015 — Лучше не бывает
2015 — Медсестра
2016 — Позвоните Мышкину
2017 — Везучий случай
2017 — Ивановы-Ивановы
2017 — Секретарша
2017 — Сваты-7
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