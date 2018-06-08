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Бесплатный спектакль пройдет в ДК «Смена» на Корнейчука 15 июня
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Бесплатный спектакль пройдет в ДК «Смена» на Корнейчука 15 июня 

Управа района Бибирево 49 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Спектакль для подростков и взрослых, вход на который будет свободным, представит 15 июня труппа «Театра Бы» на сцене дома культуры «Смена» в Бибиреве. Об этом сообщили в администрации ДК.
— Это будет, юбилейный, пятнадцатый, показ спектакля по произведениям драматурга Александра Вампилова. Постановка носит название «Такая тоска… Такая нежность…». Автор постановки — Михаил Федоренко; он же сыграет одну из ролей. Другие роли исполняют наши артисты Виктория Сергеева, Артем Красильников, Игорь Гареев, Анна Симакина, Юлия Апалат, — рассказали в «Смене».
Начало — в 19.00, возрастное ограничение 12+. Напомним, ДК «Смена» находится по адресу улица Корнейчука, 38Б; проезд от метро «Бибирево» автобусом № 290, от метро «Алтуфьево» — № 259 до остановки «Дом культуры». (ак)
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