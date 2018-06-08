Бесплатный спектакль пройдет в ДК «Смена» на Корнейчука 15 июня

Спектакль для подростков и взрослых, вход на который будет свободным, представит 15 июня труппа «Театра Бы» на сцене дома культуры «Смена» в Бибиреве. Об этом сообщили в администрации ДК.

Начало — в 19.00, возрастное ограничение 12+. Напомним, ДК «Смена» находится по адресу улица Корнейчука, 38Б; проезд от метро «Бибирево» автобусом № 290, от метро «Алтуфьево» — № 259 до остановки «Дом культуры». (ак)