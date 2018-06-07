«Пиковая Дама» покажет финальные спектакли

Опера-променад «Пиковая дама» , при партнерстве с брендом ОНЕГИН, завершает сезон показов в Москве. Но разгадать тайну трёх карт ещё можно успеть, граф Сен-Жермен будет встречать гостей в пространстве Troyka Multispace (старинном особняке Гончаровых-Филипповых) на Яузской улице до 13 июля.

"Пиковая Дама", созданная творческим объединением ALTRULION и режиссёром Александром Легчаковым, стала мировой премьерой, впервые представив зрителям оперу в иммерсивном формате.

“Погружая зрителя в сценическое пространство мы поменяли ритм восприятие оперы, она стала динамичнее, понятнее и гораздо более захватывающей”, — рассказывает Александр Легчаков.

“Иммерсивная форма применительно к опере работает превосходно, само время просило нас создать этот синтез и мы уверены, что такой формат будет развиваться и мы увидим еще ни одну иммерсивную оперу. В том числе и от нас”.

В каждом спектакле участие принимают 70 артистов, хор и танцоры, в то время как зрителей всего 54 — по количеству карт в колоде.

Все артисты постановки — ведущие солисты московских театров. В одном из составов роль Германна исполняет известный широкой аудитории Петр Налич , который участвовал в спектакле «Пиковая Дама» в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского.

Музыкальный руководитель оркестра и дирижер-постановщик Андрей Рейн. В качестве саунд-продюсера оперы-променада выступил молодой композитор Никола Мельников, за хореографию отвечает Олег Глушков . Помимо тщательно продуманных декораций, созданных художником Полиной Бахтиной , и живого оркестра, зрителей погружают в атмосферу запахи, игра света и видео-проекции.

Гости прямо на входе в особняк попадают на мистический обряд и становятся свидетелями посвящения в тайну трех карт. Сам автор "Пиковой Дамы", Александр Сергеевич Пушкин, является гидом зрителей и заботится о том, чтобы ни одна деталь постановки не осталась без внимания. На память каждый гость особняка получает особый подарок от Графини и бренда Онегин — книгу с двумя великими произведениями Пушкина «Пиковая Дама» и “ Евгений Онегин ”.

Успейте присоединиться к самому загадочному и мистическому театральному путешествию этого сезона!

Интересные факты:

1. С октября 2017 года прошло более 200 показов «Пиковой дамы». Всего постановку посмотрели более 15 тысячи человек.

2. На юбилейный показ «Пиковой Дамы» в апреле 2018 года пришел известный американский кинорежиссер и сценарист Даррен Аронофски . «Я очень впечатлен оперой, даже несмотря на то, что не понимаю русского» — сказал Аронофски после просмотра.

3. В постановке задействованы 4 состава оперных солистов, два дирижера, а площадь сценического пространства составляет около двух тысяч квадратных метров. Каждая сцена оснащена уникальной звуковой и видеопроекционной системами.