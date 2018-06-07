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Стала известна программа и даты «Золотой Маски» в Новокуйбышевске
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Стала известна программа и даты «Золотой Маски» в Новокуйбышевске 

Волга Ньюс 1 час назад
Программа главного национального театрального фестиваля действует с 2000 года. В регионы привозят лучшие спектакли, становившиеся номинантами и лауреатами «Золотой Маски». За эти годы региональные фестивали «Маски» прошли в нескольких десятках городов: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Омске, Казани, Ярославле, Челябинске, Тюмени и других. В 2011 г. в программу «Лучшие спектакли в городах России» попала Самара.
Базирующийся в Новокуйбышевске театр-студия «Грань» неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом премии «Золотая Маска», благодаря этому город получил «золотомасочный» проект. Фестиваль откроется 7 сентября спектаклем Театра драмы им. Маяковского (Москва) «Отцы и сыновья» режиссера Леонида Хейфеца. Показы пройдут 7 и 8 сентября.
18 и 19 сентября Театр «Около дома Станиславского» (Москва) представит спектакль Юрия Погребничко «Магадан. Кабаре». Постановка получила «Золотую Маску» как лучший спектакль малой формы в 2017 году.
21 и 22 сентября Минусинский драматический театр покажет спектакль Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи», получивший в 2016 г. пять номинаций на «Золотую Маску».
Все спектакли пройдут на большой сцене Дворца культуры Новокуйбышевска.
Начало в 19.00.
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