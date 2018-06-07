В Петербурге простились с народным артистом России Леонидом Неведомским

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости . В Санкт-Петербурге простились с актером Большого драматического театра имени Товстоногова, народным артистом России Леонидом Неведомским , сообщили РИА Новости в театре.

Неведомский скончался на 79-м году жизни после тяжелой болезни 3 июня.

Как рассказали театре, в четверг днем на сцене БДТ имени Товстоногова состоялась гражданская панихида по актеру. Церемонию открыл художественный руководитель БДТ Андрей Могучий

"Эта сцена, этот зал помнят его голос, его тепло. Он был выдающимся, замечательным артистом, народным артистом в подлинном смысле этого слова. Леонид Витальевич был невероятно добрым человеком. Таких людей на нашей планете немного, но они удерживают этот баланс, благодаря которому мы существуем. Сегодня стало одним человеком меньше", — сказал Могучий.

"Леонида Неведомского похоронили на Литераторских мостках Волковского кладбища", — сказали в театре.

Ранее в театре назвали кончину Неведомского огромной потерей, там отметили, что талант артиста украшал сцену БДТ более 50 лет.