В Тульской области откроют театральный фестиваль «Толстой Weekend»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости . Спектакль «Фальшивый купон» Коляда-Театра из Екатеринбурга откроет фестиваль «Толстой Weekend» в усадьбе «Ясная Поляна» Тульской области, также в программе покажут постановку по повести «Дьявол», несколько вариаций по «Крейцеровой сонате» и «Отрочеству», сообщает пресс-служба проекта.

Фестиваль «Толстой Weekend» был основан в 2016 году по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина . В 2017 году фестиваль приобрел международный статус, его посетило около 5 тысяч гостей. В этом году география театрального смотра, который продлится до 12 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна», значительно расширилась, рассказал РИА Новости программный директор мероприятия Павел Руднев . На фестивале будут представлены классический, традиционный театр, а также постановки в жанре современной хореографии, театра кукол, сторителлинга, променадов, сценических эскизов.

Откроет смотр постановка Коляда-Театра из Екатеринбурга по повести «Фильшивый купон»: перед зрителями развернется драма о личном выборе, ответственности за поступки и механизме зла. Театр Олега Табакова представит спектакль «Дьявол», главную роль в котором исполнит Максим Матвеев . В беседе с РИА Новости актер отметил, что в произведениях Толстого заложены насущные вопросы, волнующие людей и по сей день, а фестиваль позволит вновь поразмышлять на эти темы.

"В его произведениях есть ответы, которые нам необходимы, нужны, которые мы пытаемся найти вместе со зрителем. Такие фестивали — это замечательная попытка взглянуть на какие-то, казалось бы, знакомые нам произведения под новым углом, взглянуть на них со стороны уже ныне сформированного общества и ценностей. Как-то очиститься с помощью этих произведений", — сказал Матвеев.

По словам Руднева, Пермский и Саратовский ТЮЗы представят на фестивале две версии «Отрочества», коллектив из словенского города Марибор покажет гостям постановку «Холстомер», «Балет Москва» и Валмиерский драматический театр из Латвии покажут свое видение «Крейцеровой сонаты».

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в аудиоспектакле-прогулке «Война и мир», которую делает молодой тульский режиссер Евгений Маленчев , и оценить сторителлинг «Кто убил Анну» от независимого московского театра LeCirque De Charles La Tannes, говорится в сообщении.

"Традиционно на «Толстой Weekend» будут детские спектакли по рассказам Толстого и современных авторов. Специально для фестиваля полюбившаяся детям московская Мастерская сторителлинга подготовила свои версии детских рассказов Толстого", — добавили в пресс-службе проекта.

Программа также включает и кинопоказы: например, на фестивале покажут норвежский фильм «Каренина и я» о художественных поисках актрисы Герильд Маусет, которая ради роли выучила русский язык, и фрагменты картины «История одного назначения», основанном на малоизвестном эпизоде биографии Льва Толстого, добавили в пресс-службе.

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