Артисты студии «ОкнО» проведут закрытый театральный показ в культурном центре на Флотской

Артисты театра-студии «ОкнО» 8 июня проведут закрытый показ спектакля «Про-зрение» в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Спектакль представят актеры театра студии «ОкнО» Дмитрий Фомкин и Елизавета Раговская. Постановка «Про-зрение» является лауреатом Международного фестиваля современного театра «Наш кислород». Дмитрий Фомкин взял награду в номинации «Лучшая мужская роль», — пояснил представитель администрации.

Для просмотра спектакля необходима предварительная запись. Осуществить ее можно по телефону 8 (495) 454-44-44.

Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)