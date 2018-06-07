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Артисты студии «ОкнО» проведут закрытый театральный показ в культурном центре на Флотской
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Артисты студии «ОкнО» проведут закрытый театральный показ в культурном центре на Флотской 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Артисты театра-студии «ОкнО» 8 июня проведут закрытый показ спектакля «Про-зрение» в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Спектакль представят актеры театра студии «ОкнО» Дмитрий Фомкин и Елизавета Раговская. Постановка «Про-зрение» является лауреатом Международного фестиваля современного театра «Наш кислород». Дмитрий Фомкин взял награду в номинации «Лучшая мужская роль», — пояснил представитель администрации.
Для просмотра спектакля необходима предварительная запись. Осуществить ее можно по телефону 8 (495) 454-44-44.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)
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