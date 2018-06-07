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Народный артист РФ Евгений Князев привёз в Самару свой первый моноспектакль
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Народный артист РФ Евгений Князев привёз в Самару свой первый моноспектакль
ТРК Губерния
1 час назад
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Он
блестяще играет «Пиковую даму», за секунды перевоплощаясь во всех пушкинских персонажей. Ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев привёз в Самару свой первый моноспектакль. В числе его зрителей оказалась
Елена Шишкина
.
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