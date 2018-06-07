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Сказку «Волшебное яблочко» показали в доме причта на Нижней Масловке
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Сказку «Волшебное яблочко» показали в доме причта на Нижней Масловке 

Управа района Савеловский города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В доме причта храма Андрея Рублева на Нижней Масловке дали кукольный спектакль «Волшебное яблочко». Премьеру представил театр «Комариный писк», который создан силами прихожан. Об этом рассказали в администрации храма.
— Без малого сорок лет назад эту сказку пересказал и иллюстрировал своими песнями замечательный русский артист Олег Анофриев. Дети, затаив дыхание, слушали и смотрели, а самые маленькие, несмышленыши, даже пытались пролезть за декорации и принять деятельное участие в спектакле, — поделился представитель храма.
Добавим, храм находится по адресу ул. Верхняя Масловка, стр. 1. (мю)
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