Сказку «Волшебное яблочко» показали в доме причта на Нижней Масловке 

В доме причта храма Андрея Рублева на Нижней Масловке дали кукольный спектакль «Волшебное яблочко». Премьеру представил театр «Комариный писк», который создан силами прихожан. Об этом рассказали в администрации храма.
— Без малого сорок лет назад эту сказку пересказал и иллюстрировал своими песнями замечательный русский артист Олег Анофриев. Дети, затаив дыхание, слушали и смотрели, а самые маленькие, несмышленыши, даже пытались пролезть за декорации и принять деятельное участие в спектакле, — поделился представитель храма.
Добавим, храм находится по адресу ул. Верхняя Масловка, стр. 1. (мю)