В «Самарской площади» показали «Иллюзии» 

Это вторая премьера театра в текущем сезоне. Спектакль «Иллюзии» постановлен по одноменной пьесе Ивана Вырыпаева. В основе сюжета — истории четырех очень пожилых мужчин и женщин. На закате жизни герои размышляют о своих самых больших иллюзиях в любви. Это самые сокровенные воспоминания и откровения, на которые престарелые пары решаются перед своей смертью. Горькие и неожиданные открытия, иллюзии о человеческой любви. Что это, какой она бывает, как понять, что любишь, и надо ли её афишировать? Режиссер-постановщик спектакля — художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев. Подробный репортаж смотрите завтра, 8 июня, в новостных выпусках.
Фото: ТРК «Губерния»
Фото: ТРК «Губерния»