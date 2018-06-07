Театр танца из Хорошево-Мневников отправился на фестиваль в Болгарию

С 5 по 19 июня театр танца «Интрига» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» показывает свою программу на Международном фольклорном фестивале «Атлиманское ожерелье» в городе Китен в Болгарии.

— Уже в седьмой раз коллектив приезжает в эту гостеприимную солнечную страну. 6 июня юные артисты театра участвовали в шествии участников фестиваля по центральной улице Китена, открытии фестиваля и анимационной программе, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.

Напомним, театр танца «Интрига» создан в декабре 2005 года. Коллектив работает в жанре современной и эстрадной хореографии. В репертуаре театра — хореографические миниатюры в стиле бродвейский джаз, фолк-модерн, свободная пластика, лирикал джаз, хип-хоп, а также детская хореография. (мо)