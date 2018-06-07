У сотрудника театра Джигарханяна нашли амфетамин 

У сотрудника театра Армена Джигарханяна в Москве изъяли амфетамин. Как стало известно Пятому каналу, Сергей А., который работает машинистом сцены, накануне приобрел у неизвестного два свертка с наркотиком, а затем спрятал их под пассажирским сиденьем своего автомобиля. Подозрительного мужчину за рулем KIA остановили полицейские. Они провели обыски в машине и наткнулись на запрещенное вещество.
Мужчину задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что основателя «Додо Пиццы» допросили по делу о продаже наркотиков. Фёдора Овчинникова подозревают в сбыте запрещенных веществ из Латинской Америки при помощи сети пиццерий.