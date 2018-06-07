У сотрудника театра Джигарханяна нашли амфетамин 

Главное сейчас

Почему Безруков стал так много пить

«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»

Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть

Неожиданные родственные связи звезд

Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть