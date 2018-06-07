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В школе №2036 прошел пушкинский день
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В школе №2036 прошел пушкинский день 

Управа района Косино-Ухтомский 53 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
6 июня в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина в рамках летней программы каникул ребята с энтузиазмом готовили яркие постановки по мотивам пушкинских сказок.
Наряды, грим, декорации, музыкальное сопровождение, знакомые с детства строки и герои — дети побывали в настоящем театре. Причем ребята смогли побыть и на месте актеров, и на месте зрителей.
В этот день тематическое мероприятие, посвященное Дню рождения великого поэта А. С. Пушкина, прошло и в дошкольном отделении школы №2036, расположенном на улице Дмитриевского, 3а. Здесь состоялась музыкальная гостиная «Что за прелесть эти сказки».
Фото с сайта школы №2036
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