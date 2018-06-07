Михаил Швыдкой: жизнь за кулисами

Съемочная группа телеканала «МИР» достучалась до одного из самых знаменитых деятелей российской культуры — Михаила Швыдкого. Михаил Ефимович был и министром культуры, и тем, кто создавал культурный телеканал. Сегодня он — спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству.

Мы побывали в гостях у знаменитости — за кулисами Московского театра мюзикла, который он возглавляет. Швыдкой рассказал, как создал театр из кинотеатра, поделился историями правительственного закулисья и объяснил, почему у него нет охраны.

Смотрите программу «Достучаться до звезды» 9 июня в 2:50 на телеканале «МИР».

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