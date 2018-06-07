Светлана Немоляева: К историческому наследию города стали относиться бережнее

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Любимый город», где известные жители столицы высказывают свое мнение о том, как изменился мегаполис в последнее время. Актриса театра, кино Светлана Немоляева побеседовала с корреспондентом «ВМ» в уютном летнем кафе и помечтала, что дом, в котором она живет, вновь обретет свой образ.

Народная артистка России, ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Светлана Немоляева, несмотря на почтенный возраст — 81 год, активно снимается в кино (только в этом году на экраны выйдут сразу три фильма с ее участием: «Ван Гог», «Динозавр», «Дипломат»), выходит на сцену родного театра и отправляется на гастроли в отдаленные регионы России. Вечером Светлана Владимировна должна сесть в самолет, чтобы, пролетев четыре часа, увидеться со своими поклонниками.

Она не привыкла сидеть сложа руки, а свободное от работы время старается проводить на даче. Но от разговора в летнем кафе за чашечкой кофе не отказалась.

Глядя на Светлану Немоляеву, недоумеваешь, почему режиссер Эльдар Рязанов предложил элегантной актрисе роль Ольги Рыжовой в своем фильме «Служебный роман».

Как он увидел, что она сумеет перевоплотиться в «ну вон же она сидит, в жутких розочках!» Картина вышла на экраны сорок лет назад, но по-прежнему любима россиянами.

— Светлана Владимировна, вы коренная москвичка, каким был ваш город детства?

— Я москвичка в третьем поколении, здесь жили мои бабушки, дедушки, мама, папа. Конечно, я очень дорожу старой Москвой — красивой, неповторимой, удивительной. Выросла я на Плющихе, эта улица для меня особенная, как и Новодевичий монастырь, в прилегающем к нему парке, который мы называли «Девичка», где я, еще школьница, сдавала ГТО по лыжам, по конькам, бегу. Училась я в Щепкинской школе на Неглинной, поэтому Театральная площадь, что находится рядом с Большим и Малым театрами, дорога моему сердцу. В здание «Метрополя» мы — студенты — бегали пить кофе и есть слоеные пирожки. Я до сих пор помню их аромат и вкус, как помню все переулки-закоулочки своей юности.

— Вы так хорошо помните старую Москву, наверное, остро реагируете на изменения в облике столицы.

— Раньше у меня всегда болела душа, что сносят старинные дома, не жалеют старую Москву, которую я знаю и люблю. Сейчас я замечаю, что к историческому наследию стали относиться бережнее, внимательнее. Я считаю, что нужно продолжать в таком же духе. Даже если здание не имеет исторической ценности, но оно очень давно построено, характеризует жизнь дореволюционной Москвы, его нужно сохранить как память.

— А какое отношение у вас к сегодняшней Москве?

— Мне очень нравится преображение столицы, она стала такой красивой! Я радуюсь, что в моем любимом городе стало очень много зелени, кустов, цветов. А эти цветочные украшения на бульварах, невероятно красивые и яркие клумбы на улицах! Приятно посмотреть! Я довольна, что всюду уложена плитка. Но в некоторых местах она не шершавая, а гладкая, из-за чего скользко. Благо таких мест очень мало.

Я живу на Тверской улице, и у нас плитка удачно уложена, все выглядит опрятно, аккуратно и безопасно. Мы переехали на Тверскую в 1974 году, тогда деревья росли от самой Манежной площади до Белорусского вокзала. И сейчас у нас высадили липы, это очень хорошо, правильно.

Наш дом, построенный в 1940 году, московские шутники называли «домом под юбкой», потому что на крыше парила изящная балерина — работа скульптора Аркадия Мотовилова. Представляете? Рядом Красная площадь, Кремль, бешеный ритм жизни, а на крыше — балерина! Однако в 1958 году скульптура начала разрушаться и ее демонтировали. Я слышала, что сейчас есть инициативная группа, которая просит вернуть балерину на прежнее место. Мне бы тоже хотелось, чтобы памятник вернулся, это был символ, образ дома, его индивидуальность.

Я очень люблю Москву — это город моей жизни, с каждым днем он все красивее. Единственная проблема — парковки. Мне бы хотелось, чтобы у многочисленных театров, куда приезжают сотни зрителей, были специальные стоянки, где театралы могли бы оставить свои автомобили и пойти смотреть спектакль.

ДОСЬЕ