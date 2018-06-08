Ещё
Саша Петров запустит трансляцию своего шоу на 59 городов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Саша Петров запустит трансляцию своего шоу на 59 городов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
10 июня постановка #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ пройдет в Москве, а его трансляцию в режиме реального времени можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране.
Саша Петров представит своё шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ сразу в 59 городах. Кстати, в прошлом году артист с успехом показал этот спектакль на фестивале «НАШЕСТВИЕ». А сейчас уникальную постановку смогут увидеть зрители многих городов одновременно. Саша Петров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о его постановке читайте только на НСН.
«У меня всегда было желание показать #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в разных городах. Но технически сделать это было не просто, поскольку в постановке есть экраны, живая музыка, много декораций, так что не в каждом городе есть залы, где можно поставить это шоу. И однажды, спонтанно мы решили попробовать необычных ход: провели лайф-трансляцию на 24 города. Когда почитали отзывы людей — поняли, что энергия, которая создается во время живого выступления, доходит до людей и с экрана. И вот мы подумали: почему бы не дать людям возможность посмотреть #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в своем городе?», — пояснил артист.
Шоу Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ пройдет 10 июня в московском Театре имени Ермоловой. Трансляцию спектакля в реальном времени можно будет увидеть в кинотеатрах 59 городов — полное расписание можно найти на официальном сайте Саши Петрова.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Юрий Грымов: Дивный новый мир Now Кортнев приглашает в театр Грымов - о повышении пенсионного возраста: Сочувствию вам и себе!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданные родственные связи звезд6
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай2
Почему Безруков стал так много пить14
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть75
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами19
Видео
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение