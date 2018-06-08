Саша Петров запустит трансляцию своего шоу на 59 городов

10 июня постановка #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ пройдет в Москве, а его трансляцию в режиме реального времени можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране.

Саша Петров представит своё шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ сразу в 59 городах. Кстати, в прошлом году артист с успехом показал этот спектакль на фестивале «НАШЕСТВИЕ». А сейчас уникальную постановку смогут увидеть зрители многих городов одновременно. Саша Петров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о его постановке читайте только на НСН.

«У меня всегда было желание показать #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в разных городах. Но технически сделать это было не просто, поскольку в постановке есть экраны, живая музыка, много декораций, так что не в каждом городе есть залы, где можно поставить это шоу. И однажды, спонтанно мы решили попробовать необычных ход: провели лайф-трансляцию на 24 города. Когда почитали отзывы людей — поняли, что энергия, которая создается во время живого выступления, доходит до людей и с экрана. И вот мы подумали: почему бы не дать людям возможность посмотреть #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в своем городе?», — пояснил артист.

Шоу Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ пройдет 10 июня в московском Театре имени Ермоловой. Трансляцию спектакля в реальном времени можно будет увидеть в кинотеатрах 59 городов — полное расписание можно найти на официальном сайте Саши Петрова.