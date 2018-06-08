«День России. Московское время»: программа в парках посвящена театрам и танцам

20 столичных парков станут праздничными площадками 11 и 12 июня.

Москва отметит приближающийся праздник День России масштабным двухдневным фестивалем, посвященным культурной жизни россиян в различные эпохи с начала XX века до наших дней. «День России. Московское время» пройдет 11 и 12 июня в 7 столичных парках, а также на площадках в центре города и на Профсоюзной улице.

Центром притяжения в дни фестиваля «День России. Московское время» станут самые красивые столичные парки. Так, посетителей парка Сокольники ждет путешествие в мир молодого российского театра. Фестиваль «Территория» устроит здесь двухдневный марафон студенческих спектаклей.

Еще больше театральных впечатлений обещает Измайловский парк. За репертуар здесь отвечает самая авторитетная театральная премия страны — «Золотая маска». Она традиционно объединяет выдающиеся постановки со всей России, а 11 и 12 июня гости фестиваля смогут посмотреть их на открытой сцене. Театр «Балет Москва» представит необычную пластическую интерпретацию романа Достоевского «Идиот» — «Кафе Идиот».

А в Таганском парке выступят участники коллектива «PROТАНЦЫ». Гостей будут развлекать и удивлять иллюзионисты и гимнасты, а также танцоры шоу-балета Jump Evolution Show. Шедевры русской литературы оживут в спектаклях, которые покажут в Парке Победы на Поклонной горе. Театр-студия под руководством Олега Табакова привезет на фестиваль постановки по произведениям Чехова и Хармса. Артисты Театра Армена Джигарханяна сыграют в глубоко лиричном спектакле по стихотворениям Есенина. Студия «ПЕВЦОВЪтеатр» порадует оригинальной интерпретацией чеховских рассказов и пьес. Кроме того, на Поклонной оборудуют площадку для пляжного футбола: опытные игроки проведут здесь показательные матчи и мастер-классы для всех желающих.

Площадка для пляжного вида спорта появится на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь все желающие смогут поиграть в пляжный волейбол, а еще — посмотреть на игру первоклассных спортсменов.

Программа на Тверской площади посвящена завораживающей эпохе 1920-х годов — модным стилям, танцам, кулинарии. В павильоне «Кухня» состряпаем блюда по историческим рецептам из 1920-х, ну а на сцене целый день будут играть джаз популярные столичные коллективы.

Заводные танцы, популярные во времена «Оттепели» 1950-1960-х годов, развлекут посетителей площадки на Новом Арбате. Они увидят, как танцевали в ту эпоху буги-вуги, твист, шейк и рок-н-ролл, и сами смогут принять участие в веселой вечеринке!

Перенестись в танцевальные 30-е и 40-е годы прошлого столетия можно будет на юго-западе столицы, на площадке фестиваля по адресу: Профсоюзная улица, дом 41.