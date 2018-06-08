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Умерла актриса Крымского музтеатра Тамара Гончаренко
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Умерла актриса Крымского музтеатра Тамара Гончаренко 

РИА Новости Крым 3 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Скончалась заслуженная артистка Крыма, одна из ведущих солисток Государственного академического крымского музыкального театра Тамара Гончаренко. Об этом сообщается на ссайте театра.
"Тамара Михайловна прожила яркую творческую жизнь. Выпускница Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского с честью и достоинством прослужила в нашем театре 41 год; за эти годы она стала одной из ведущих солисток коллектива, заслуженной артисткой Крыма, ее по праву называли одним из «первых голосов» театра", — отметили в театре.
В публикации подчеркивается, что «природные данные, неординарное дарование, артистический темперамент вкупе с силой характера помогли ей создать потрясающие образы и стать образцом мастерства».
"Тамару Михайловну отличали требовательность к себе и обаяние, а ее верность любимой профессии служит примером для молодого поколения артистов… Ее всегда отличали высокое мастерство и эмоциональность исполнения, широкий диапазон репертуара. Вся жизнь Тамары Михайловны является примером беззаветного служения искусству, огромного трудолюбия, твердой гражданской и нравственной позиции", — заверили в театре и добавили, что в памяти коллег Гончаренко останется «талантливой актрисой, неутомимой общественницей, светлым и ярким человеком».
Трудовой коллектив Государственного академического крымского музыкального театра выражает искренние соболезнования родным и близким актрисы, многочисленным поклонникам ее таланта и всем неравнодушным к искусству театра людям.
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